Video: denuncian a PMT de Asunción por “inventar” multa y agredir a un conductor

La conducta de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción vuelve a estar en polémica. En esta ocasión, un joven identificado como Jose Viera denunció haber sido víctima de un procedimiento irregular, maltrato físico y verbal por parte de un uniformado en las inmediaciones del Shopping Mariscal.

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El incidente ocurrió cuando Viera, quien asegura haber respetado todas las señales de tránsito, fue interceptado por dos agentes tras cruzar un semáforo en verde. Según su relato, el agente, identificado por el denunciante como Elvis Gómez, le acusó de haber pasado en rojo y, ante la negativa del conductor, intentó forzar una “solución” económica al paso.

PMT, de la acusación al insulto

Viera relató que, al estar seguro de no haber cometido ninguna falta, propuso revisar las cámaras de seguridad de la zona. Ante la insistencia del agente de aplicarle una multa, el joven decidió sacar su teléfono para documentar el procedimiento. Fue en ese momento cuando la situación se tornó violenta.

“Le empecé a grabar y me dijo que no podía. Me llamó ‘imbécil’ y empezó a insultarme. Incluso golpeó mi teléfono como cuatro veces mientras trataba de registrar lo que pasaba", detalló la víctima.

Viera subrayó que, a pesar de la agresión física, intentó mantener la calma para evitar que el conflicto pasara a mayores.

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“modus operandi” detectado por redes sociales

Tras compartir su experiencia en las redes, el denunciante recibió numerosos mensajes de otras personas que aseguraron haber pasado por situaciones iguales. Según Viera, el uniformado suele utilizar la amenaza de multas inexistentes para amedrentar a conductores, aunque en muchos casos la boleta nunca llega a cargarse en el sistema municipal.

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“Ni siquiera me entregaron la boleta física. Me dijeron que como soy de Asunción, tendría que ir a pagar allá, pero mucha gente me escribió diciendo que les hicieron lo mismo y luego la multa no existía; era solo una amenaza para sacar plata”, explicó.

El reclamo de un trabajador

Jose Viera lamentó que quienes deben cuidar el orden en las calles actúen de forma arbitraria contra ciudadanos que salen a trabajar diariamente. “No es justo. Mucha gente se levanta a las 4 de la mañana para ganar lo justo, y que venga esta gente a querer quitarte tu plata así, de la nada, duele”, sentenció.

El denunciante confirmó que este jueves acudirá a la Municipalidad de Asunción para verificar si existe una sanción real en su contra y realizar la denuncia formal para que se tomen medidas contra el agente.