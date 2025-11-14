AUDIO. Senabico pondrá en subasta autos, propiedades y objetos incautados

La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) publicó el catálogo oficial de su XIX subasta pública, que se realizará el 11 de diciembre. Se ofertarán más de 70 lotes entre vehículos, muebles, mercaderías y propiedades, con precios base que van desde G. 150.000 hasta más de G. 1.600 millones.