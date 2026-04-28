Hernán Novick, ex Cerro Porteño, ganó un millonario premio en póker

Antes de llegar al fútbol profesional, el montevideano de 37 años, Hernán Novick, ya había saltado a la fama al adjudicarse un millonario botín en el póker, en el juego de las cartas.

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Ya con los botines colgados, Novick volvió a su “viejo amor”, logrando la nada despreciable suma de 270.000 reales, unos 52.430 dólares (319.640.000 guaraníes) por haber ocupado la quinta posición en el Ksop Camboriú, evento de póker de élite del que intervinieron 743 jugadores.

Hernán Novick en el fútbol paraguayo

En 2017, Novick disputó 41 partidos y anotó 8 goles en Guaraní. Entre el 2018 y 2019, totalizó 72 juegos y registró 14 conversiones con Cerro Porteño, mientras que en 2020, el volante acumuló 21 presentaciones, con 5 tantos en Sol de América.

Un deportista que tenía clara la película, ya que una vez cerrada su carrera futbolística, las cartas ya estaban echadas.