Fútbol Internacional
28 de abril de 2026 a la - 13:55

Hernán Novick, ex Cerro Porteño, ganó un millonario premio en póker

El uruguayo Hernán Novick, ex Cerro Porteño, Guaraní, Sol de América, jugando póker.
El uruguayo Hernán Novick, ex Cerro Porteño, Guaraní, Sol de América, jugando póker.

Hernán Novick, con pasado en el fútbol paraguayo en Guaraní, Cerro Porteño y Sol de América, ganó un millonario premio al terminar en la quinta posición de un torneo de póker de élite celebrado en la ciudad balnearia de Camboriú (Brasil), con 743 participantes.

Por ABC Color

Antes de llegar al fútbol profesional, el montevideano de 37 años, Hernán Novick, ya había saltado a la fama al adjudicarse un millonario botín en el póker, en el juego de las cartas.

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Ya con los botines colgados, Novick volvió a su “viejo amor”, logrando la nada despreciable suma de 270.000 reales, unos 52.430 dólares (319.640.000 guaraníes) por haber ocupado la quinta posición en el Ksop Camboriú, evento de póker de élite del que intervinieron 743 jugadores.

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Hernán Novick en el fútbol paraguayo

En 2017, Novick disputó 41 partidos y anotó 8 goles en Guaraní. Entre el 2018 y 2019, totalizó 72 juegos y registró 14 conversiones con Cerro Porteño, mientras que en 2020, el volante acumuló 21 presentaciones, con 5 tantos en Sol de América.

Gremio
Hernán Novick (d), jugador de Cerro Porteño.

Un deportista que tenía clara la película, ya que una vez cerrada su carrera futbolística, las cartas ya estaban echadas.