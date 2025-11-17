Ancho Perfil
17 de noviembre de 2025 - 18:11

AUDIO. Pobladores de Villa Franca se manifiestan contra cortes de energía eléctrica

El agua extraída del río Paraguay ingresa en las grandes canalizaciones de reservorios para el riego del cultivo de arroz en la zona de Villa Franca.
Pobladores de Villa Franca, en el departamento de Ñeembucú, se manifiestan en reupudio a los permanente recortes de electricidad en la zona.