02 de marzo de 2026 - 16:41

AUDIO. Motoasaltantes asesinan a un hombre que intentó proteger a víctima de asalto en Ñemby

Hombre asesinado a tiros por motoasaltantes en Ñemby.Pablo Otazú

Un hombre fue asesinado por motoasaltantes cuando intervino en el asalto a una mujer a quien querían robarle su motocicleta. El hecho ocurrió en Ñemby.