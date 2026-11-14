Ciudadanos se manifiestan para exigir la destitución del Fiscal General Emiliano Rolón

En la Cámara de Diputados avanza el libelo acusatorio contra Emiliano Rolón, FGE, cuestionado por su lento actuar ante las denuncias de hace casi un año contra Ueno Bank y Santiago Peña, que sería presentado este lunes.

Hoy la entidad bancaria fue intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP) que aplicó un procedimiento de resolución tras detectar insuficiencia en su índice de solvencia, mientras que el expresidente, destituido vía juicio político por sus vínculos con el banco, hoy está imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y tras la reciente ampliación, por asociación criminal y con prisión preventiva.

En el mismos sentido, fueron imputados varios exintegrantes del directorio del BCP, entre ellos, el expresidente Carlos Carvallo, quien también fue presidente de Ueno Bank, y más de 20 funcionarios de la entidad bancaria intervenida, de los que resalta Miguel Vázquez, expresidente del Grupo Vázquez, grupo que integraba el banco.

El libelo acusatorio argumenta el mal desempeño de Emiliano Rolón debido a:

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La conducción deficiente de la investigación del caso Ueno Bank , por incompetencia comprobada en la dirección funcional de la investigación.

Retardo deliberado en el ejercicio de la acción penal contra la máxima autoridad política, y por comprometer la apariencia de independencia al negociar recursos con el propio denunciado debido al cajoneo de las denuncias realizadas en el 2025 por hechos por los que hoy está imputado Peña.

Inversión del deber legal ante la inacción ante el caso conocido como “Los Sobres del Poder”.

Inacción ante el reclamo de funcionarios del Laboratorio Forense, lo que consideran es negligencia y omisión criminal del fiscal general.

Rolón privilegia a alguien que “debería ser tratado como un criminal común”

Ante esto, un grupo de ciudadanos se convocó y realizó una movilización en varios puntos del centro de Asunción, que tuvo una parada frente a la sede central de la Fiscalía General del Estado, ubicada en la calle Chile.

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“Se está pidiendo en este caso juicio político, destitución y nuevamente procesamiento de Emiliano Rolón que es el Fiscal del Estado y claramente está dándole privilegio a Santiago Peña en el caso Ueno y claramente está obrando mal en contra del pueblo porque no está siguiendo el procedimiento básico”, refiripo.

Insistió en que todo fiscal o abogado sabe el procedimiento y sabe qué lo que Emiliano Rolón está haciendo es desviar y privilegiar a alguien que debería ser tratado “como un criminal común”, al referirse a Santiago Peña.

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Denuncia que cantidad de policías no se justifica

Criticaron además la cantidad de policías que custodiaban la manifestación, lo que consideran no se justifica, ya que la Fiscalía actualmente no tiene la confianza del pueblo.

Sostienen que evidentemente las autoridades encargadas de los organismos de seguridad interna deberían tomar otra postura para reafirmar que están del lado del pueblo.

“Estamos acá uniéndonos al reclamo del juicio político al actual Fiscal General del Estado Emiliano Rolón, el cual no está actuando como debería ante estas circunstancias. El país ya ha sido demasiado demasiado golpeado con todo lo que está pasando hasta el momento. Es injusto que la justicia llegue muy tarde para algunos y sea tan impune para otros”, denunció otra de las manifestantes.

Los manifestantes posteriormente marcharon hasta la sede de la Junta de Gobierno del Partido Colorado y después hasta las calles adyacentes del Panteón de los Héroes.