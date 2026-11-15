Offshore de Ueno en Luxemburgo declaró solo US$ 49.985 en caja

Exactamente 45 días después de asumir Santiago Peña como presidente de la República del Paraguay, se constituía en el Gran Ducado de Luxemburgo (Europa) la offshore U Holdings S.à r.l. Se trata de una empresa que nació con el fin de ejercer la actividad comercial, industrial, financiera, inmobiliaria o de propiedad intelectual en ese país y a nivel internacional, según la constitución del 29 de setiembre de 2023.

Según los registros, U Holdings S.à r.l. es la empresa matriz que controla Ueno Bank, a través de U Paraguay SA. Los documentos depositados en el país europeo permiten reconstruir cómo se integró el capital de esa sociedad, qué aportes realizó el Grupo Vázquez y los últimos datos relacionados al dinero disponible.

El último balance presentado ante el Registro de Comercio y Sociedades (Registre de commerce et des sociétés, en francés) de Luxemburgo muestra que, al 31 de diciembre de 2025, dicha sociedad registraba activos por US$ 482.445.549,90. De ese monto, US$ 482.388.137 correspondían a activos financieros, mientras que el cash at bank an in hand (efectivo en bancos y en caja) era de apenas US$ 49.985.

Aportes en acciones

Los registros societarios muestran que el Grupo Vázquez aportó acciones de U Paraguay por US$ 452.388.137, mediante tres operaciones realizadas entre 2023 y 2025. Este monto representa el 90,6% de los US$ 499.388.137 documentados entre los aportes accionarios del grupo y las posteriores inyecciones de capital realizadas por OTP Bank, de Hungría.

El 29 de setiembre de 2023, 31.567 acciones de U Paraguay tuvieron un valor de US$ 40,7 millones. Al 29 de febrero de 2024, 205.503 acciones tenían un valor total de US$ 181,8 millones y, el 19 de diciembre, 883.748 tuvieron un valor de US$ 229,8 millones.

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Según las escrituras de U Holdings, el Grupo Vázquez integró su capital con un “aporte en especie” (apport en nature, en francés): Acciones de U Paraguay SA.

OTP aportó US$ 47 millones

El efectivo documentado en las operaciones de capital de U Holdings corresponde a OTP Bank Plc, entidad bancaria de Hungría. El banco ingresó US$ 30 millones en diciembre de 2025 y otros US$ 17 millones en mayo de 2026, a cambio de acciones preferentes.

Según los documentos y comprobantes de pago a los que accedió ABC, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, recibió de Ueno US$ 3,5 millones en concepto de “anticipo de comisiones futuras devengadas surgidas de las circunstancias descriptas en el contrato del 28 de octubre de 2025”. El monto equivaldría al 7,5% de los US$ 47 millones aportados por OTP Bank.

¿A dónde fue ese dinero?

Los documentos depositados en Luxemburgo prueban que los US$ 47 millones llegaron a U Holdings: las escrituras registran los pagos de OTP como aportes en efectivo, con comprobantes presentados al notario. No obstante, el balance al 31 de diciembre de 2025 no muestra esos fondos en caja sino dentro de los activos financieros, que crecieron US$ 259,8 millones en el año: los US$ 229,8 millones aportados en acciones más los US$ 30 millones de OTP.

Los estados de Ueno Bank de 2025 registran aportes de accionistas “sin capitalizar” por G. 205.155 millones, unos US$ 31 millones, una cifra compatible con el primer aporte de OTP. De los US$ 17 millones de mayo de 2026 no encontramos rastros documentales a la fecha.

Buscaban capital

Una solicitud de presupuesto enviada a “IDB Invest” en mayo de 2025, al cual accedió este diario, señala que ya en el 2025 U holding buscaba fondos para fortalecer la adecuación del capital del banco.

En ese sentido, según el medio especializado en finanzas Bloomberg de Estados Unidos, funcionarios de ese brazo de inversión del Banco Interamericano de Desarrollo (IDB Invest) notaron “anomalías” apenas visitaron las oficinas centrales del banco en Asunción, las cuales –dice la prensa internacional– operaban abarrotadas de jóvenes y con una fachada de crecimiento tecnológico que no reflejaba la prudencia financiera tradicional.

“Los paneles de vidrio, la madera pulida y el arte sofisticado parecían más propios de una startup con abundante capital efectivo que de un negocio orientado a algunos de los sectores más pobres del país”, dice al respecto el portal internacional de noticias.

Tras esa visita, se habría rechazado la inyección, se planteó a través de la carta de evaluación, y que finalmente se consiguió con OTP Bank gracias a la “influencia” del titular de la Conmebol.

Los accionistas que fueron “ocultados” en Paraguay

En junio de 2025, Ueno Bank publicó una nómina con 243 accionistas, sus nombres, montos y porcentajes de participación, además de identificar a las personas físicas detrás del Grupo Vázquez. Sin embargo, en marzo de 2026, la entidad cambió el formato: identificó solo a U Paraguay y agrupó al resto bajo la categoría de “accionistas con participación menor al 5%”, que reunían el 8,80% del capital, sin detallar nombres ni montos individuales.

Esta modificación impidió conocer públicamente quiénes eran los titulares de esas participaciones minoritarias, pese a que la legis-

lación bancaria contempla la identificación de los accionistas de las entidades financieras y faculta al Banco Central del Paraguay a requerir información sobre cualquiera de ellos, sin importar el porcentaje de participación.

La identificación de estos socios requiere entonces consultar la documentación societaria de U Holdings S.à r.l. depositada ante el Registro de Comercio y Sociedades de Luxemburgo, donde la última lista data de febrero de este año.

No obstante, ABC Color accedió a una nómina interna sobre los accionarios del holding al cierre del 30 de setiembre del 2026. Como accionista principal figura el Grupo Vázquez SAE (86,73%) y le sigue OTP Bank (9,90%).

Luego sigue una lista de 23 accionistas minoritarios, entre personas físicas y jurídicas. Por ejemplo, figura Juan Carlos López Moreira, exjefe de Gabinete de Horacio Cartes, al igual que su esposa e hija. También figura Osvaldo Gane Salum Penayo, exgerente de Palermo SA, empresa vinculada al mismo exmandatario.

De la misma manera, se encuentran varios directivos imputados y detenidos en el marco de la investigación abierta tras la caída de Ueno Bank: Julio Rey Fernández, César Astigarraga Lambaré, Alejandro Gómez Abente y Juan Manuel Gustale.

Hermano del expresidente Santiago Peña fue accionista

Francisco Peña Palacios, hermano del expresidente Santiago Peña, aparecía como parte de la offshore U Holdings S.à r.l. en Luxemburgo, según ya lo difundió ABC Color en abril del 2025. Según los registros, Francisco Peña adquirió del Grupo Vázquez 58 acciones (US$ 58.000) el 20 de marzo del 2024. Luego de casi un año, el 1 de marzo de 2025, traspasó sus acciones nuevamente al Grupo Vázquez. La presentación documental de esa venta se hizo el viernes 4 de abril, el mismo día en que el presidente Santiago Peña arremetió contra ABC por las publicaciones de sus conexiones con empresas ligadas al Grupo Vázquez y la millonaria captura de fondos públicos por parte de Ueno Bank.

El mandatario ese día afirmó que vendió sus acciones en Ueno Holding Saeca, donde tenía como socios a ITTI Saeca, Ueno Seguros y al Grupo Vázquez.

Toda la documentación societaria de Luxemburgo también forma parte de las diligencias de la Fiscalía que investiga el caso Ueno Bank. El equipo fiscal informó que este viernes recibió documentos remitidos desde el Gran Ducado y solicitará su traducción antes de avanzar con el análisis financiero.