Juan Carlos Baruja: “Vamos a analizar la conveniencia o no del tren de cercanías”

El nuevo titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Juan Carlos Baruja, asumió esta semana en reemplazo de Claudia Centurión, tras la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político y la asunción de Pedro Alliana a la Presidencia de la República.

En entrevista con ABC, anunció que revisará el borrador de contrato con la empresa estatal emiratí Etihad Rail para desarrollar el tren de cercanías a través de un acuerdo de “gobierno a gobierno”. Adelantó que no asumirá compromisos que no sean beneficiosos para el país. También habló de la deuda con las constructoras, la continuidad de las obras y las alternativas de financiamiento ante el déficit fiscal.

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- ¿Cómo encuentra el MOPC y cuáles serán los principales desafíos de su gestión?

- La directiva del presidente Pedro Alliana es proseguir las obras, que las obras no paren. Sabemos la importancia de las obras públicas por la generación de empleo y por la adquisición de insumos, que hacen que la economía se mueva. En ese sentido, ya estuve en conversación con el ministro de Economía y todo su equipo, con quienes estoy en contacto permanente. También me reuní con ambas cámaras, Cavialpa y Capaco, para hacer un trabajo coordinado en el que la transparencia, la información y la previsibilidad sean el norte de nuestro trabajo. La directiva es que las obras públicas sigan.

- Los gremios hablan de una deuda de US$ 360 millones. ¿Ese monto sigue vigente y qué planes tiene para cancelar esos compromisos?

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- La indicación es hacer el máximo esfuerzo desde el Fisco para poder cancelar todas las deudas. Es un trabajo que vamos a realizar periódicamente con las empresas. Hay un monitoreo diario. Sabemos que estamos en un nuevo escenario económico, como consecuencia de lo que ha ocurrido, y existe un seguimiento constante y permanente. El compromiso del Ministerio es hacer el mayor esfuerzo para que pueda pagarse el mayor monto posible.

- ¿Todavía no tiene las cifras actualizadas de la deuda?

- Están trabajando nuestra Dirección Administrativa y la gente de Economía. Instalamos un equipo de trabajo y tuvimos una reunión con el ministro de Economía y su equipo. Están afinando los números. Cuando tengamos las cifras definitivas, vamos a realizar una reunión con ambas cámaras para comentarles qué es lo que pudimos lograr y darles previsibilidad.

- ¿Habrá cambios en los viceministerios y las direcciones del MOPC?

- No, muy pocos cambios. De hecho, el ingeniero Hugo Arce (viceministro de Obras) ya tiene mi confirmación para continuar con su trabajo. No hace falta hacer muchos cambios, solamente los estrictamente necesarios para un mejor funcionamiento. No queremos alterar lo que se viene haciendo; queremos dinamizar y, si podemos, darle mayor celeridad a las obras públicas que están en ejecución.

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Obras prioritarias, presupuesto y transporte público y tren de cercanías

- ¿Cuáles serán las obras prioritarias? ¿Se mantendrá la hoja de ruta de los proyectos que ya están en marcha, como el viaducto de Luque?

- La prioridad es dar prosecución a las obras que ya están en ejecución. Hoy, por parte del Gobierno, también son prioritarias la salud pública, que haya medicamentos en los hospitales, y cumplir con los ahorristas de Ueno Bank, con quienes creo que estamos llegando al 100% del anticipo previsto en la ley. En cuanto a la obra pública, debemos proseguir lo que ya tenemos, atendiendo al tema fiscal. Tenemos un presupuesto limitado.

- Para 2027 se proyectaba un aumento del presupuesto destinado a obras públicas. ¿Eso se mantiene?

- Hasta ahora tenemos un presupuesto interesante para 2027 (aproximadamente USD 1.436 millones), y queremos que eso ocurra. Ante una posible desaceleración en ciertos rubros como consecuencia de la crisis, creemos que la construcción puede ser la herramienta que compense esa situación. El presidente también tiene claro ese objetivo.

- En cuanto a la reforma del transporte público, ¿continuarán con el mismo enfoque y con los planes de licitar los primeros proyectos?

- Vamos en la misma línea. Las cosas que ya están programadas van a proseguir. Si hay algunos temas que merecen un análisis, los vamos a estar analizando.

- ¿Y qué pasará con el tren de cercanías?

- El tren de cercanías está en un proceso de análisis. Vamos a analizar la conveniencia o no del tren de cercanías y, toda vez que convenga al país, vamos a avanzar o no. También nos vamos a tomar nuestro tiempo para evaluar correctamente y no comprometernos con algo que pudiera no ser beneficioso para el país.

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-¿La empresa emiratí avanzó en algo o el proyecto está parado?

Hay un borrador de contrato de un acuerdo Gobierno a Gobierno que queremos analizar profundamente. De acuerdo con ese borrador, vamos a ver si realmente es conveniente para el país o si debemos introducir los ajustes necesarios. No queremos asumir ningún compromiso que no sea beneficioso para el país.

Obras de saneamiento que no pudieron avanzar

-También están pendientes obras de saneamiento, como las de las cuencas de Asunción, Lambaré y Mariano Roque Alonso, que tuvieron inconvenientes con la planta de tratamiento. ¿Van a continuar esos proyectos?

-Nosotros queremos proseguir con todo lo que hay y destrabar los inconvenientes, ya sean por la franja de dominio que no se puede liberar o por algún problema con un municipio que no da la autorización. Esa es la labor que quiero desarrollar: contactar directamente con las autoridades locales. Por eso ya estuve en el Congreso Nacional con los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, para generar una relación interinstitucional que nos facilite las aprobaciones de leyes o las autorizaciones municipales.

-¿Se mantendrán los proyectos de Alianzas Público-Privadas (APP), como la Ruta PY01? ¿Qué pasará con otras iniciativas vía APP previstas para las rutas PY03, PY06 y PY07, considerando el déficit fiscal?

-Vamos a apelar a herramientas como las APP y las concesiones como alternativas de financiamiento frente al déficit fiscal. Eso va a requerir mucha creatividad e innovación.

-¿Qué quiere dejar como sello de su gestión al frente del MOPC?

-Quiero dejar como impronta la celeridad y una nueva dinámica. Todas las obras que están hoy en ejecución son importantes para nosotros. El éxito de mi gestión estará marcado por haber logrado dinamizar todos estos proyectos y concretarlos para cortar las cintas antes del 15 de agosto, paralelamente al desarrollo de nuevos proyectos.

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- ¿En cuánto tiempo tendrá una evaluación general de los proyectos en cartera?

- Entre 30 y 45 días voy a tener un panorama más claro de la viabilidad de ejecución y del tiempo aproximado. Estoy llevando adelante recorridos de gestión por obras en Central, Pedrozo (Ypacaraí), Parque Guasu y la Ruta 12, en el Bajo Chaco.

“Cero tolerancia a la corrupción”

- ¿Cuál es la hoja de ruta que le trazó el presidente Pedro Alliana?

- La hoja de ruta establece cero tolerancia a la corrupción, un Gobierno cercano a la gente, un foco especial en salud y que las obras públicas no paren, sino que tengan mayor celeridad y ejecutividad, con transparencia y previsibilidad.

- ¿Cómo trabajará la comunicación y la transparencia con los medios?

- Hemos dado la indicación a todo nuestro departamento de prensa de dar amplia participación a los medios de comunicación e invitarlos a nuestros recorridos de obras, para mantener informada a la ciudadanía.