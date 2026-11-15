Panópticos portátiles

La caída de Ueno Bank deja al descubierto el rostro del poder que nos gobierna, un triunvirato orwelliano de mesianismo evangélico, rapiña corporativa y vigilancia biométrica.

Tres millones de paraguayos despertaron el martes 3 de noviembre sin poder retirar dinero, usar las tarjetas ni consultar los saldos de sus cuentas. Pero eso no es todo. Detrás del banco que hace apenas unos meses sponsoreaba la farra de la ultraderecha en Mar-a-Lago (1) , el Grupo Vázquez extendía sus tentáculos –cámaras de reconocimiento facial en estadios (2) , verificación biométrica en la Expo (3) , eventos donde solo se podía pagar con Ueno (4) , apps conectadas a UNID (5) , entrega «irrevocable» de datos para solicitar créditos a Che Róga Porã (6) , Fe de Vida biométrica de jubilados y pensionados del IPS (7) …– y su firma tecnológica, Itti –asociada con la israelí Corsight AI (8) –, proveía los sistemas de identificación biométrica usados en eventos masivos y transacciones diarias para extraer los datos de los millones de usuarios cautivos de sus aplicaciones.

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En la cámara del tesoro de la residencia de verano del expresidente de Paraguay encontraron una bóveda protegida de indeseables por un sistema israelí de reconocimiento de iris (9) . La Fiscalía incautó en la mansión del CEO de Ueno Bank un plan operativo diseñado para drenar hacia Itti licitaciones por 241 millones de dólares y vender a instituciones del Estado sistemas de defensa y cibervigilancia fabricados por las empresas israelíes Septier, Elbit Systems y Gets Systems (10) . En la casilla «Partners para este negocio» leemos, literalmente: «Estamos asociados a empresas israelíes de primer nivel para este proyecto como Septier para lo que es interceptación de llamadas que ya lo usa Min Interior hace años» (11) .

Eficaces en Paraguay para secuestrar datos personales y fondos públicos, estas empresas no son ineficaces en el terreno para la logística de operativos de seguridad en Gaza y Cisjordania. De aquellos que el Derecho Penal Internacional identifica prima facie como posibles crímenes de guerra. El dron Hermes 450, usado en el ataque al convoy de World Central Kitchen que mató a siete trabajadores en 2024 es de Elbit según The Washintong Post (12) . Con la tecnología de reconocimiento de Corsight se escanean sin consentimiento los rostros de la población palestina, reporta The New York Times (13) .

Las buenas relaciones entre empresas israelíes y gobierno paraguayo dan fe de la rapidez con que métodos creados para vigilar territorios ocupados desde 1967 se exportan como panópticos portátiles. Relatores de la ONU (14) han incriminado a esas empresas, acusadas de colaborar en actos genocidas. Gobierno, empresariado y demás grupos de poder paraguayos harían bien en dedicar un pensamiento al riesgo de una confraternación que a ojos de magistrados penales internacionales puede lucir demasiado parecida a la complicidad criminal (15) . Tipifican la complicidad como punible el artículo III de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (16) y el artículo 25 del Estatuto de Roma (17) . La Corte Penal Internacional (CPI) abre causas solo a personas físicas: a directivos y socios de corporaciones puede iniciarles procesos por complicidad (18) . La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) se ha pronunciado a favor de reconocer también la responsabilidad legal de las empresas que participen, faciliten o se beneficien con graves violaciones de derechos humanos (19) .

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La geopolítica de Peña siempre olió a lobby empresarial. Su alineamiento con Israel justificó el avance de la tecnología israelí de cibervigilancia en Paraguay, y viceversa. Rebajó la diplomacia exterior del país a una gestoría corporativa de Ueno Bank –que anunció la entrada del húngaro OTP Bank en su accionariado dos semanas después de que Peña posara en Budapest con Orbán–. Si buscamos el fondo ideológico de su gestión, lo primero que salta a la vista es el mal gusto de sus lazos con la derecha evangélica del Centro Familiar de Adoración, y en especial con un pastor cuya prédica colmaba de fe en el Gobierno las almas de sus ovejas. La grotesca postal de Joshua Abreu, exsuperintendente de Valores del Banco Central del Paraguay y director de Ueno Casa de Bolsa, bendiciendo a Peña en el templo evangélico más kitsch y descomunal de Asunción quedará como souvenir de una complicidad sórdida. El encargado de proteger los ahorros de la población era del mismo círculo que los autores del desfalco y abría las puertas de su iglesia a Roni Kaplan, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) denunciado penalmente por organizaciones de DDHH ante la Fiscalía de su Uruguay natal por complicidad en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en Gaza (20) .

Frente a los retrocesos que ciertas innovaciones arrastran, cabe preguntarse qué clase de cobarde roba a jubilados o bombardea escuelas. Y si aún vale la pena pelear con algoritmos y dispositivos teledirigidos, con gigantes de brazos biométricos que espían y brazos armados que aplastan, con molinos de viento.

¿Vale la pena?

En octubre de 2024 se viralizó un video filmado con la cámara de un dron. Muestra los últimos instantes de un desconocido. Cruzamos con el dron los restos de una ventana. En medio de las ruinas de lo que fue una casa, el hombre está sentado a solas en un sillón. Ligeramente inclinado, cubierto el rostro por un pañuelo, parece herido.

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En esos escombros ya no queda nada de morada humana, excepto el hombre sentado en su sillón como si estuviera en una sala. El dron se acerca. Entiéndase: el hombre se podría sentar en cualquier roca o trozo de pared o tumbarse en el piso, colgar una o dos piernas del brazo del mueble, repatingarse asalvajado, animalesco, monstruoso Asterión. Está solo como el Minotauro del mito griego, y los compartimentos de la vida se han fusionado en el caos de una indistinción amorfa. La erosión de toda forma humana es tan completa que el decoro obsoleto del hombre sentado en su sillón mientras la muerte revolotea hacia él en forma de dron parece estar salvando un secreto universo de la entropía.

El video me saltó a la vista sin haberlo buscado. Tan breve es que casi no da tiempo de cortarlo. Ignoraba quién era aquel desconocido y me avergonzó asistir a ese momento postrero que quizá sea el más íntimo de todos. Sabemos desde el principio que lo van a matar. Sabemos que lo sabe. Sentado en su sillón, reúne, callado, las fuerzas que aún le quedan. Levanta la cabeza. Mira de frente al dron. Con asco, con desdén, ¿con hastío?, arroja un palo que golpea la cámara y el video termina (21) .

Vilmente burlados, hoy los paraguayos salen a la calle en una de esas explosiones de dignidad que limpian un poco el mundo. Enteramente solo ante la muerte teledirigida, al arrojar ese palo el hombre del video se ha adueñado para siempre de su historia.

Notas

(1) Chequeado. (2026, 6 de noviembre). Ueno Bank: el banco que precipitó la renuncia de Santiago Peña fue sponsor del evento que premió a Cerimedo en EE.UU.

Recuperado el 13 de noviembre de 2026 de https://chequeado.com/el-explicador/ueno-bank-el-banco-que-precipito-la-renuncia-de-santiago-pena-fue-sponsor-del-evento-que-premio-a-cerimedo-en-ee-uu/

(2) Bogado, A. (2026). Vigilancia biométrica: Reconocimiento facial y derechos humanos en eventos deportivos de Paraguay. TEDIC.

Disponible en https://www.tedic.org/lanzamos-una-investigacion-sobre-vigilancia-biometrica-y-reconocimiento-facial-en-estadios-de-paraguay/

(3) TEDIC (2025, 23 de julio). Expo Paraguay 2025: vigilancia, desprotección y exclusión a la ciudadanía.

Recuperado el 13 de noviembre de 2026 de https://www.tedic.org/%F0%9F%93%A3-expo-paraguay-2025-vigilancia-desprotecciony-exclusion-a-la-ciudadania/

(4) Sequera, M. (2026, 12 de noviembre). Caso UENO: biometría, datos personales y la deuda del Estado paraguayo. TEDIC.

Disponible en https://www.tedic.org/caso-ueno-biometria-datos-personales-y-la-deuda-del-estado-paraguayo/

(5) Ueno Bank. (2025, 8 de agosto). unid: acceso unificado para una experiencia digital simplificada y segura.

Recuperado el 13 de noviembre de 2026 de https://ueno.com.py/2025/08/08/unid-acceso-unificado-para-una-experiencia-digital-simplificada-y-segura/

(6) Che Róga Porã. (s. f.). Términos y condiciones para la solicitud on line de préstamo primera vivienda.

Recuperado el 13 de noviembre de 2026 de https://www.cherogapora.gov.py/terminos-y-condiciones

(7) ABC Color (2025, 16 de abril). Fe de Vida del IPS con ueno bank: temen filtración de datos sensibles y confidenciales.

(8) Corsight AI (2024, 2 de septiembre). Corsight AI Partners with ITTI from Grupo Vázquez to Enhance Security, Efficiency, and User Experience with Facial Intelligence. Business Wire.

Recuperado el 13 de noviembre de 2026 de https://www.businesswire.com/news/home/20240902825068/en/Corsight-AI-Partners-with-ITTI-from-Grupo-Vzquez-to-Enhance-Security-Efficiency-and-User-Experience-with-Facial-Intelligence

(9 ) ABC TV Paraguay [@ABCTVpy] (2026, 8 de noviembre). URGENTE Encontraron una bóveda en la mansión del expresidente Santiago Peña, en San Bernardino, según información de los fiscales intervinientes [Publicación]. X.

Recuperado el 13 de noviembre de 2026 de https://x.com/ABCTVpy/status/2119557190831022447

(10) ABC Color (2026, 4 de noviembre). Hallazgo fiscal en casa de Miguel Vázquez: ¿tenía un libreto para ganar licitaciones multimillonarias?

(11) ABC Color, op. cit.

(12) Hendrix, S., Piper, I., Kelly, M., & Berger, M. (2024, 2 de abril). How Israeli strikes on a World Central Kitchen convoy in Gaza unfolded. The Washington Post.

Disponible en https://www.washingtonpost.com/world/2024/04/02/israel-strike-wck-huamanitarian-convoy/

(13) Frenkel, S. (2024, 27 de marzo). Israel deploys expansive facial recognition program in Gaza. The New York Times.

Disponible en https://www.nytimes.com/2024/03/27/technology/israel-facial-recognition-gaza.html

(14) Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2025, 2 de julio). From economy of occupation to economy of genocide: Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967 (Documento A/HRC/59/23). Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Disponible en https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5923-economy-occupation-economy-genocide-report-special-rapporteur

(15) Pietropaoli, I. (2024). Obligations of Third States and Corporations to Prevent and Punish Genocide in Gaza. SOMO; Al-Haq Europe.

Disponible en https://www.somo.nl/wp-content/uploads/2024/06/Obligations-of-Third-States-and-Corporations-to-Prevent-and-Punish-Genocide-in-Gaza-3.pdf

(16) Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, 9 de diciembre de 1948, UN Treaty Series, vol. 78, p. 277.

Disponible en https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-prevention-and-punishment-crime-genocide

(17) Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 17 de julio de 1998, UN Treaty Series, vol. 2187, p. 3.

Disponible en https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-spa.pdf

(18) Antich Soler, J. (2025). La responsabilidad penal de las personas jurídicas ante la Corte Penal Internacional: Una nueva oportunidad para retomar el desafío. Real Academia Europea de Doctores.

Disponible en https://raed.academy/wp-content/uploads/2025/11/La-Responsabilidad-Penal-de-las-Personas-Juridicas-ante-la-Corte-Penal-Internacional-Jaume-Antich-Soler.pdf

(19) Comisión Internacional de Juristas (2010). Complicidad empresarial y responsabilidad legal: Vol. 2. Derecho penal y crímenes internacionales (C. F. Morales de Setién Ravina, Trad.).

Disponible en https://www.icj.org/wp-content/uploads/2009/07/Corporate-complicity-legal-accountability-vol2-publication-2009-spa.pdf

(20) la diaria. (2026, 2 de junio). Organizaciones sociales uruguayas denunciaron penalmente a portavoz del ejército israelí por crímenes de lesa humanidad.

Disponible en https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2026/6/organizaciones-sociales-uruguayas-denunciaron-penalmente-a-portavoz-del-ejercito-israeli-por-crimenes-de-lesa-humanidad/

(21) BBC News. (2024, 18 de octubre). IDF drone footage shows Sinwar in final moments [Video].

Recuperado el 13 de noviembre de 2026 de https://www.bbc.com/news/videos/c8djz4rn144o

*Montserrat Álvarez (Zaragoza, España, 1969) estudió Filosofía en la Universidad de Zaragoza, la Universidad Católica (Perú) y el Instituto de Estudios Humanísticos y Filosóficos (Paraguay). Dirige El Suplemento Cultural y también escribe en él. El artista Armando Andrade Tudela le dedicó recientemente la exposición MONTSERRAT en Carreras Mugica, la mayor galería de arte del País Vasco, España. Ha publicado, entre otros libros, Zona Dark (Lima, 1991), Bala perdida (México, 2007), Pánzer Plástic (Lima, 2008) y Nómade (Buenos Aires, 2023).