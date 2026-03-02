Ancho Perfil
02 de marzo de 2026 - 17:13

AUDIO. Operativo Retorno: Todo el personal de la patrulla caminera está desplegado

Personal de la Patrulla Caminera están colaborando dirigiendo el tránsito vehicular.
La inspectora Patricia Ferreira de la Patrulla caminera detalló los trabajos que se vienen desarrollando en las rutas durante esta tarde cómo parte del Operativo Retorno luego del fin de semana largo.