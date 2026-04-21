¿Quién acompañará a Alliana? Las 3 condiciones del Senado para la chapa de Honor Colorado

Los senadores Derlis Maidana y Natalicio Chase debatieron sobre el camino del vicepresidente Pedro Alliana a su precandidatura presidencial. Ambos sostienen que el próximo vicepresidente debe ser, ante todo, un político de raza.

Los legisladores coincidieron en que el cargo de vicepresidente no es una posición para técnicos. Para Maidana y Chase, la “cintura política” es un requisito no negociable para gestionar la relación con el Congreso, los proyectos sociales y el diálogo con la sociedad civil.

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Por su parte, senador Derlis Maidana señaló que, si bien no se le impondrá un nombre a Pedro Alliana, la bancada del Senado reivindica su espacio. “Los líderes del Poder Ejecutivo deben ser políticos. Se requiere mucha capacidad para hablar con los legisladores y sacar adelante al país, sin desmerecer lo técnico, pero cada uno en su lugar”, afirmó.

Maidana reveló que una reunión clave para discutir estas candidaturas fue postergada hasta la próxima semana debido a la urgencia del caso Hernán Rivas, pero adelantó que la propuesta es un político para la vicepresidencia.

Maidana, una opción para la vicepresidencia

Por su parte, Natalicio Chase, líder de la bancada cartista en la Cámara Alta, sostuvo que el Senado tiene la legitimidad necesaria para reclamar ese puesto, ya que sus integrantes son electos por votos a nivel nacional.

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Chase no ocultó que cualquier político aspira al cargo, incluyendo a Maidana como un posible “jugador” del equipo, aunque aclaró que la decisión final será de Alliana.

Asimismo, Maidana aclaró que no haciendo campaña para la candidatura a vicepresidente. Sin embargo, su nombre no se descarta dentro de la jugada política.

Al ser consultado sobre perfiles más técnicos, como el de Marco Riquelme, Chase dijo que “es una persona preparada, pero nosotros queremos a un político. Cuando el manejo del Estado se vuelve puramente técnico, se pierde de vista a las personas, que son el centro del objetivo político”.

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Según su visión, los técnicos deben ser relegados a los ministerios o viceministerios. En ese sentido, expresó que la conducción nacional debe estar en manos de quienes entienden el roce del poder.

Ambos legisladores aprovecharon la oportunidad para reivindicar la labor de la clase política en la construcción del Paraguay. Chase subrayó que, a pesar de que algunos integrantes se han desempeñado mal, la política es la responsable de los grandes logros del país desde su fundación.