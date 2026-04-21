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21 de abril de 2026 - 21:28

AUDIO: Llegarán los primeros rechazados por EE.UU. tras acuerdo con Paraguay

AME3947. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 10/01/2026.- Fotografía cedida por el Ministerio de Defensa de Paraguay que muestra la llegada de un avión US Air Force de Estados Unidos este sábado, en Asunción (Paraguay). Como parte de la dotación para el entrenamiento, llegaron al país sudamericano fusiles de asalto M4, pistolas, explosivos y 12 instructores del 7° Grupo de Fuerzas Especiales de EE. UU. que adiestrarán a 40 miembros del BCFE, quienes ya recibieron un entrenamiento en 2025, dijo el líder del comando élite, el coronel José Flor. EFE/ Ministerio de Defensa de Paraguay /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)/ MÁXIMA CALIDAD DISPONIBLE
AME3947. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 10/01/2026.- Fotografía cedida por el Ministerio de Defensa de Paraguay que muestra la llegada de un avión US Air Force de Estados Unidos este sábado, en Asunción (Paraguay). Como parte de la dotación para el entrenamiento, llegaron al país sudamericano fusiles de asalto M4, pistolas, explosivos y 12 instructores del 7° Grupo de Fuerzas Especiales de EE. UU. que adiestrarán a 40 miembros del BCFE, quienes ya recibieron un entrenamiento en 2025, dijo el líder del comando élite, el coronel José Flor. EFE/ Ministerio de Defensa de Paraguay /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)/ MÁXIMA CALIDAD DISPONIBLE Ministerio de Defensa de Paraguay