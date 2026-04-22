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El cartismo y aliados hoy volverán a perpetrar un nuevo atraco a la golpeada Carta Magna al otorgar permiso al senador “Petrucelli” Rivas.

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Lo mismo hicieron con Erico Galeano (ANR, HC), condenado a 13 años de prisión por lavado de dinero y asociación criminal, delitos vinculados al narcotráfico, ligado al operativo A Ultranza Py.

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En el periodo de Alliana como titular de Diputados se prostituyó el tema porque les otorgaron permiso a dos miembros de esa cámara para que vayan presos: Miguel Cuevas y Ulises Quintana. ¿Dónde se vio eso?

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Ahora “KachiBachi” quiere pasar a la “historia” pisoteando también la Constitución con estos dos permisos que no tienen ni pies ni cabeza.

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Erico y Rivas tienen que ser expulsados del Congreso. Pero como son colorados cartistas y protegidos del “Patrão” y de “Pinocho” Peña, entonces son salvados por la fuerza de los votos... solamente.

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El exdecano y actual camarista de San Lorenzo, Óscar Rodríguez Kennedy (ANR, HC), confesó que firmó el título de abogado de Rivas presionado y bajo amenaza. Este hecho agrava aún más la cosa.

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Había sido que esa universidad de estacionamiento de automóvil repartía títulos a los cuates. Hasta el diputado Yamil Esgaib y su hijo el concejal Nasser se recibieron como “profesores doctores”.

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Pero ojo que en Pilar también se erigió una casa de altos estudios que entregó títulos a los “próceres” del cartismo que están bien ubicados hoy en el poder.

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Lo curioso es que ya no hay rastros de esa universidad porque ya logró su cometido de entregar los diplomas. Menos mal que no es de Medicina.

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Raúl Latorre-i dijo ayer que el candidato a vice del “Lic.” Alliana tiene que ser un político que gaste su suela del zapato haciendo campaña. Por lo visto es un nuevo requisito porque al “Patrão” y a “Pinocho” Peña no le miraron precisamente los calzados para candidatarles.