De tal palo, tal astilla: Salvan de intervención al padre de Hernán Rivas y otros 6 intendentes para ir por rekutu

Por 27 votos a favor de la postergación, 11 en contra y 3 abstenciones, una mayoría de Cámara de Diputados decidió postergar por 60 días el tratamiento de los pedidos de intervención contra 7 intendentes colorados y opositores.

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“Solicito la postergación por 60 días”, planteó escuetamente y sin ni una argumentación el diputado cartista Esteban Samaniego, que posee cuatro pedidos de desafuero pendientes, uno de ellos por la causa penal por presunto desvío de fondos cuando era intendente de Quyquyhó.

“Por lo menos mi silencio no van a tener”, dijo el diputado Roberto González (ANR, Añetete), oponiéndose al pedido de postergación de estos siete pedidos de intervención que había solicitado la semana pasada dar “punto final” en uno u otro sentido.

“Categóricamente me opongo a esa postergación. Resulta que esa es la patraña para seguir postergando el tratamiento de los hechos de corrupción. Por lo menos yo me quiero desmarcar de esa estrategia, o por lo menos dejar constancia de mi posición y mi compromiso con la transparencia y la legalidad", por lo que pidió la votación para exponer a los que se opusieron.

Se trata de los casos de Hernán Ysidro Rivas (ANR-Honor Colorado), jefe comunal de Tomás Romero Pereira (Itapúa) y padre del senador cartista Hernán David Rivas; de Ñemby (Central),Tomás Olmedo (ANR-Fuerza Republicana); de Lima (San Pedro), Juan Manuel Ávalos (Alianza); de Ybyrarobaná (Canindeyú), César Machuca (ANR-HC); el de Emboscada (Cordillera), Silvio Andrés Peña (PLRA); de Yby Yaú (Concepción), Vidal Argüello (Alianza) y de Juan León Mallorquín (Alto Paraná), Elvio Coronel (Alianza).

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Adrede, una mayoría azulgrana viene postergando al menos desde octubre del año pasado estos pedidos de intervención, con el fin justamente de alegar que “ya no queda tiempo” para su tratamiento, puesto que las elecciones internas municipales son el 7 de junio, mientras que las generales el 4 de octubre.

Sin embargo, varios de estos, que incluso cuentan con investigaciones penales pendientes como es el caso del padre de Rivas, Hernán Ysidro Rivas, y el intendente de Ñemby, Tomás Olmedo, apuntan al rekutu.

Para colmo, estos dos ya habían sido salvados en 2023 de un primer pedido de intervención.