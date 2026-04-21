Cartismo dice tener los votos para dar permiso al senador Hernán Rivas

El oficialismo en la Cámara de Senadores ya tiene trazada la hoja de ruta para el futuro de Hernán Rivas. Los senadores de la bancada de Honor Colorado confirmaron que poseen los votos suficientes para concederle un permiso al senador quien se encuentra imputado por la supuesta falsificación de su título de abogado.

El líder de la bancada cartista, Natalicio Chase, señaló que, al tratarse de una votación por mayoría simple, los números están asegurados siempre que haya quórum en la sala. Según Chase, esta medida no es nueva, ya que existen antecedentes de entre 19 y 20 permisos otorgados por diversas razones particulares o de salud en periodos anteriores.

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“Estamos seguros de tener los números. Si bien no analizamos el caso de fondo, porque eso le corresponde a la Justicia, la exposición mediática hace que este sea el camino a tomar”, afirmó el senador. Subrayó que el único caso que se rechazó un permiso fue el de Javier Vera, alias “Chaqueñito”.

“No es un capricho”, según Maidana

Por su parte, el senador Derlis Maidana defendió la legalidad de esta movida política y se basó en el artículo 30 del reglamento interno del Senado.

Maidana subrayó que la decisión de la bancada de apoyar el permiso, que será sin goce de sueldo, responde a la necesidad de “dar tranquilidad a la ciudadanía” y evitar que el escándalo siga afectando la credibilidad de la institución.

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“No es un capricho antojadizo. Hay jurisprudencia de casos anteriores y el ordenamiento lo permite”, explicó Maidana.

La sombra de la pérdida de investidura

El legislador también aclaró que, hasta el momento, no existe un pedido formal de pérdida de investidura contra Rivas por parte de la oposición, aunque reconoció que la senadora Yolanda Paredes manifestó su intención de presentar dicha iniciativa.

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Maidana recordó que para una pérdida de investidura se requieren supuestos muy taxativos. “Seguramente vamos a ver mañana si hay una presentación formal”, acotó.

Por ahora, Hernán Rivas se apartaría temporalmente de su banca mientras el Ministerio Público avanza en la investigación sobre cómo obtuvo el título universitario de abogado que lo llevó, incluso, a presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).