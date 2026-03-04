Ancho Perfil
04 de marzo de 2026 - 17:09

AUDIO. Exigencias administrativas del Ministerio de Economía paralizan tratamientos oncológicos, denuncian

Apacfa - Marcha - Cáncer de mamas De Mariana Ladaga <ladaga.mariana@gmail.com> Destinatario foto <foto@abc.com.py> Fecha 17-10-2025
Apacfa - Marcha - Cáncer de mamas De Mariana Ladaga <ladaga.mariana@gmail.com> Destinatario foto <foto@abc.com.py> Fecha 17-10-2025Mariana Ladaga

Asociaciones de pacientes oncológicos denuncian que las nuevas exigencias de certificación presupuestaria del Ministerio de Economía, están paralizando la provisión de fármacos vitales. El desabastecimiento crítico en el Incan y la red nacional interrumpe tratamientos contra el cáncer de mama, pulmón y casos pediátricos.