Ancho Perfil
06 de marzo de 2026 - 18:22

AUDIO. Cetrapam anuncia suba del precio del pasaje a consecuencia de aumento de combustibles

Motociclista chocó contra un ómnibus sobre la avenida Fernando de la Mora.
Motociclista chocó contra un ómnibus sobre la avenida Fernando de la Mora.

César Ruiz Díaz, presidente de Cetrapam, afirmó que se podría dar un posible aumento del precio del pasaje debido al inminente aumento del precio de combustibles a raíz del conflicto en Medio Oriente.