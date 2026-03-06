AUDIO. Distribuidoras advierten que habrá suba de combustibles

Ancho Perfil
06 de marzo de 2026 - 18:14

Distribuidoras advierten que habrá suba de combustibles

FOTODELDÍA Londres (Reino Unido), 02/03/2026.- Surtidores en una gasolinera en Londres, este lunes. Los precios mundiales del petróleo han subido drásticamente tras la respuesta de Irán a los ataques aéreos estadounidenses e israelíes que interrumpieron el transporte marítimo, lo que significa que se espera que los precios del combustible en el Reino Unido suban en las próximas semanas. EFE/ Neil Hall
Adolfo Martin, presidente de la Cámara de Distribuidoras de Combustibles (Cadipac) advirtió sobre una posible suba del precio de combustibles debido al conflicto bélico en Medio Oriente. Hoy se registró un repunte en el precio del barril de crudo.