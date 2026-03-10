Ancho Perfil
AUDIO. Ministro de Educación explica falta de libros y kits escolares

El ministro de educación, Luis Ramírez, trató de justificar las denuncias por falta de libros y kits escolares en escuelas del sector público. Aseguró que está en marcha un plan de redistribución para los libros.