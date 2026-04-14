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14 de abril de 2026 - 19:44

AUDIO: Cuerpo hallado dentro de una pared: aún no se pudo identificar si se trata del paraguayo

Tres hombres en obra de construcción; dos bomberos con cascos amarillos y ropa naranja, mirando la estructura en construcción.
La obra en construcción donde fue hallado el cuerpo del albañil paraguayo se ubica en Costanera Quirós y calle Moreno de la ciudad de Colón en Entre Rios, Argentina.El Entre Ríos