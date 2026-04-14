“A honores”: Jueza justifica blanqueo a Rivas, culpa a la Fiscalía y saca trapos a opositores

Entrevistada en El Observador, medio especializado noticias judiciales, la jueza Bibiana Benítez justificó su fallo al sostener que el sobreseimiento al senador Hernán Rivas (ANR, HC), procesado por presunto título falso para acceder a la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), “es consecuencia del proceso, no porque se provó que no participo o que el hecho no existió”, indicó.

También restó importancia a las críticas en el comunicado del Colegio de Abogados cuyo titular es Arturo Daniel, al señalar que el gremio no dijo nada en otros casos polémicos como el juzgado convertido en spa en San Lorenzo.

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Durante la entrevista mostró impresos otros sobreseimientos de políticos por prescripción y destacó casos en gobiernos opositores como el de Carlos Heisele, titular de la ANDE (2012-2013) cuya causa por presunto desvío de G. 9.400 millones prescribió. También habló del caso del senador ex ministro del Interior, Rafael Filizzola, sobreseido por prescripción en el caso Comisarías en 2025.

Llamativamente no usó de ejemplo ningún blanqueo a políticos cartistas o del gobierno abdista.

Negó ingerencia “a honores”

Interrogada sobre ingerencia política en el caso, dijo “No estoy acostumbrada a recibir ninguna injerencia. No sé si vos sabes, yo estuve cinco años a honores (sic) como miembro del Tribunal de Apelación Penal contra el Crimen Organizado, Delitos Económicos y Anticorrupción. En dos oportunidades le he pedido a la Corte que por favor me releve del cargo porque yo ya no podía con dos tribunales”, señaló.

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“Si vos buscas en mis antecedentes, a muchísimos políticos, le he condenado. Si corresponde a mí no me va a temblar la mano para condenar a una persona si la Fiscalía hizo un buen trabajo y se demuestra la culpabilidad de esa persona. Pero yo tampoco me voy a prestar”, dijo al cuestionar al Ministerio Público.

“Hace 24 años que soy magistrada y nunca voy a ser el brazo largo del Ministerio Público. Yo no soy esa jueza que va a arreglar, entre comillas, un trabajo mal hecho del Ministerio Público”, sentenció.

Indignación judicial

Sus declaraciones generaron la indignación en la comunidad judicial en los comentarios del video en la cuenta del medio en Instagram. La exfiscala Casse Giménez, quien en su momento pidió una investigación de oficio contra Rivas y el exdiputado Orlando Arévalos, reaccionó.

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“No se dice “A honores” sino AD HONOREM. Debiste elevar a Juicio Oral doctora. Expresa es la norma. El auto de apertura a juicio es irrecurrible. Todo lo demás es debatible", escribió Giménez.

El usuario luigisaguier señaló “Si la Fiscalía hace un mal trabajo entonces denunciá y solicita los cambios. La función de los magistrados es la de impartir justicia no excusas”.

El usuario francis.samaniego.355 le reclamó. “Ab honores y ganan 40 millones mensuales. Son tipo poder legislativo pero ellos no tienen elecciones y van por año cobrando y cobrando y cobrando”.

“Ad honorem es la expresión correcta”, señaló a su turno la exjueza electoral Patricia Blasco.