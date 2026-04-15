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15 de abril de 2026 - 21:48

AUDIO: Consejero del IPS reconoce “errores” y promete normalización de stock de medicamentos

Grupo de docentes, algunos con bebés, esperan turno en el Hospital Regional de Ciudad del Este.
Docentes y otros sectores se manifestarán por el pésimo servicio en el IPS.Gentileza