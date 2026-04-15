San Lorenzo: hallaron cadáver dentro del campus de la UNA

El cadáver fue hallado esta tarde a las 14:00, en el predio de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en la ciudad de San Lorenzo, específicamente frente a la Dirección General de Extensión Universitaria, en cercanías de la guardería Kunu’û.

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La víctima fue identificada como Carlos Samuel Fleitas Muñoz (31), paraguayo, quien se desempeñaba como repartidor de alimentos en el marco del programa “Hambre Cero”.

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El procedimiento fue realizado por agentes de la Comisaría Primera Central, luego de una llamada en el Sistema de Emergencia 911. En el lugar, los intervinientes fueron recibidos por Juan Manuel Cáceres, compañero laboral del fallecido, quien relató lo ocurrido.

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Testimonio de un testigo

Según el testimonio, ambos culminaron su jornada laboral y decidieron descansar en un camión de la marca Mercedes Benz, modelo Atego, estacionado en el sitio. Cáceres se recostó en el furgón del vehículo, mientras que Fleitas permaneció en la cabina.

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Horas más tarde, alrededor de las 14:00, al notar que su compañero no despertaba, fue a verificar su estado, momento en que lo encontró sin signos de vida, avisando de inmediato a las autoridades.

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El hecho fue comunicado al Ministerio Público y se aguarda el resultado de los exámenes forenses para determinar la causa del fallecimiento.