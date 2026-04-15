Olimpia no puede con Barracas Central e iguala sin goles en Sajonia

El Decano no supo imponer su jerarquía

Olimpia dejó escapar una valiosa oportunidad de afianzarse en la cima de su grupo al igualar sin goles frente a Barracas Central, en una noche en la que las ideas no acompañaron al conjunto franjeado.

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El equipo dirigido por Vitamina Sánchez no encontró los caminos para vulnerar a un rival ordenado, que supo cerrarle los espacios y sostener el cero sin mayores sobresaltos.

El Decano intentó imponer condiciones, pero careció de profundidad y claridad en los últimos metros, lo que terminó condicionando sus aspiraciones de quedarse con los tres puntos.

En el tramo final, el Decano apeló más al empuje que al juego asociado, buscando quebrar la resistencia rival con insistencia, aunque sin éxito.

Del otro lado, la visita, si bien no generó situaciones claras para inquietar, mostró solidez defensiva y nunca se dejó doblegar.

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El empate deja sensaciones encontradas para Olimpia, que resigna la chance de consolidarse como líder y deberá ajustar su funcionamiento si pretende ser protagonista en el grupo.

En el primer tiempo, Olimpia generó sus principales aproximaciones con un remate de media distancia de Cachorro Sánchez y un mano a mano de Romeo, ambos bien resueltos por el arquero paraguayo Juan Espínola, figura en la portería de Barracas Central.

En el desarrollo del juego, Lezcano no logró desequilibrar como es habitual y su influencia fue limitada, restando profundidad al ataque franjeado. Alcaraz mostró entrega constante, disputando cada balón, pero le costó encontrar conexiones fluidas con Romeo y Lezcano.

A esto se sumó un trámite muy friccionado, con reiteradas infracciones que impidieron darle continuidad al juego y condicionaron el ritmo del partido.

En la segunda etapa, el Decano movió el banco con los ingresos de Leguizamón, Quintana, Ferreira y Sandoval, apostando decididamente por variantes ofensivas.

Sin embargo, pese a la intención, el equipo no consiguió vulnerar el sólido bloque defensivo visitante. Olimpia cerró el encuentro volcado en ataque, pero sin la precisión necesaria para romper el cero, dejando escapar una oportunidad en casa.