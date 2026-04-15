Copa Libertadores: Libertad, superado en propia casa

Ser local y no poder mostrarlo en cancha

Apenas nueve minutos transcurrieron de la primera etapa cuando Libertad comenzó a asumir un rol de “visitante” jugando en su propia casa, momento en que el portero Ángel González evitó la apertura del marcador a favor de Rosario Central.

El cuadro rosarino, sintiendo el apoyo de su público que llegó en masa hasta Tuyucuá, tuvo el dominio del balón y gracias a sus extremos, Enzo Giménez y Jaminton Campaz, fue creando situaciones de peligro que no se transformaron en goles, simplemente porque no había puntería por parte de la visita.

Al equipo dirigido por “Chiqui” Arce le costó en demasía la recuperación del balón y, cuando lograba ese objetivo, no encontraba la manera de trasladar el juego de manera ofensiva. Recién en tiempo de adición del primer lapso encontró, de un tiro de esquina, la única posibilidad clara de gol, que finalmente quedó en la nada por posición adelantada.

Con el ingreso de Iván Franco en el complemento y un cambio radical de actitud en cancha, el Gumarelo comenzó a generar más fútbol y fue el propio Franco quien tuvo en sus pies la apertura, pero el balón terminó por el travesaño.

Cuando parecía que Libertad comenzaba a igualar las acciones y tomar el control del juego apareció una jugada rápida por derecha, que le quedó a Copetti entrando al área y con un potente remante venció la resistencia de González y marcó la diferencia. Hubo intención de igualar de los locales, pero no fue suficiente el esfuerzo y terminó en una dura derrota.