Aumentan casos de apariciones de serpientes en distintos barrios de Concepción

Los casos de apariciones, principalmente de Yararás- Bothrops alternatus-, en casas e incluso se dio que una serpiente estaba dentro de un vehículo, han ido en aumento en los últimos en la ciudad de Concepción.

Otro de los insólitos llamados al que acudieron los integrantes del CBVC ha sido en la noche de ayer lunes, cuando una vecina del asentamiento Santa María dijo que dos serpientes estaban dentro de una de las habitaciones de su casa.

Este martes, en el mismo asentamiento, la habitante de una casa también recurrió a los bomberos para que estos pudieran capturar a un ejemplar de Yarará que se encontraba en el inmueble que ocupa.

Desde el cuartel del CBVC mencionaron que son varios los casos en donde vecinos de diferentes puntos de la ciudad solicitan la presencia de los mismos para que puedan capturar a las serpientes.

Informaron además que en todos los casos donde intervinieron lo hicieron personal preparado para estos casos y que las serpientes luego de ser capturadas fueron llevadas a zonas alejadas de la población y en su hábitat natural.

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Asimismo solicitaron a los pobladores que ante el avistamiento de cualquier tipo de animales se los avise para puedan tomar intervención, también que personas no preparadas no intenten atrapar a las serpientes.

Los números habilitados para recibir los pedidos de ayudas son el 0331 242624 y el 0973 132 000.