Nacionales
21 de abril de 2026 - 21:52

Aumentan casos de apariciones de serpientes en distintos barrios de Concepción

Bombero vestido con uniforme agachado, sostiene una serpiente con un gancho cerca de un automóvil rojo en un entorno urbano.
Un bombero intenta controlar una serpiente que estaba oculta dentro de un automóvil.Gentileza

En los últimos días se vienen reportando a los Bomberos Voluntarios de Concepción (CBVC) casos de apariciones de serpientes. Según los datos, las apariciones se han registrado en distintos barrios de la capital del primer departamento. Desde el CBVC instan a que se los avise para que personas preparadas puedan capturarlas y devolverlas a su hábitat.

Por Aldo Rojas

Los casos de apariciones, principalmente de Yararás- Bothrops alternatus-, en casas e incluso se dio que una serpiente estaba dentro de un vehículo, han ido en aumento en los últimos en la ciudad de Concepción.

Otro de los insólitos llamados al que acudieron los integrantes del CBVC ha sido en la noche de ayer lunes, cuando una vecina del asentamiento Santa María dijo que dos serpientes estaban dentro de una de las habitaciones de su casa.

Este martes, en el mismo asentamiento, la habitante de una casa también recurrió a los bomberos para que estos pudieran capturar a un ejemplar de Yarará que se encontraba en el inmueble que ocupa.

Bombero voluntario con casco amarillo y uniforme, agachado frente a un recipiente marrón en un ambiente limpio y ordenado.
Un bombero voluntario trabaja en la captura de una serpiente que estaba dentro de una vivienda.

Desde el cuartel del CBVC mencionaron que son varios los casos en donde vecinos de diferentes puntos de la ciudad solicitan la presencia de los mismos para que puedan capturar a las serpientes.

Informaron además que en todos los casos donde intervinieron lo hicieron personal preparado para estos casos y que las serpientes luego de ser capturadas fueron llevadas a zonas alejadas de la población y en su hábitat natural.

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Asimismo solicitaron a los pobladores que ante el avistamiento de cualquier tipo de animales se los avise para puedan tomar intervención, también que personas no preparadas no intenten atrapar a las serpientes.

Los números habilitados para recibir los pedidos de ayudas son el 0331 242624 y el 0973 132 000.