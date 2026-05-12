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12 de mayo de 2026 a la - 21:13

AUDIO: Peligros del atragantamiento: ¿Cuándo no se debe aplicar la maniobra de Heimlich?

El hombre se encontraba desayunando en su vivienda cuando sufrió un atragantamiento con la prótesis dental que utiliza.
El hombre se encontraba desayunando en su vivienda cuando sufrió un atragantamiento con la prótesis dental que utiliza.Shutterstock