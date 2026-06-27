¡Atención! Los 10 departamentos que están en zona de tormentas esta mañana

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín especial a las 09:01 de este sábado, en el cual advierte sobre la persistencia de un sistema de tormentas que continúa desarrollándose de forma activa sobre el territorio nacional. Los pronosticadores señalan que la inestabilidad atmosférica propiciará condiciones severas a corto plazo.

Según detalla el reporte oficial, el fenómeno esperado incluye lluvias puntualmente moderadas a fuertes, tormentas eléctricas que registrarán una alta frecuencia sobre las zonas afectadas, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocurrencia de granizadas de manera muy localizada.

La zona de cobertura determinada por los especialistas meteorológicos abarca principalmente el norte, este y sureste de la región Oriental, además del sector este de la región Occidental (Chaco). Los núcleos nubosos se desplazan con rapidez, manteniendo bajo amenaza latente a una gran porción de ambas regiones del país.

Específicamente, el aviso rige para diez departamentos del territorio paraguayo: el sur de Concepción, San Pedro, el este de Cordillera, el este de Guairá, Caaguazú, el este de Caazapá, el centro y este de Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú y el este de Presidente Hayes.

Debido a que las celdas de tormentas continúan intensificándose y evolucionando sobre el área mencionada, las autoridades meteorológicas no descartan que se produzcan eventos severos de forma puntual y aislada a lo largo de la mañana y las primeras horas de la tarde de hoy.