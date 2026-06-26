Paraguay avanza de fase en el Mundial 2026 tras combinación de resultados

Tras horas de pura incertidumbre, la Selección Paraguaya aseguró oficialmente su lugar en la ronda de eliminación directa del Mundial 2026. El alivio definitivo llegó este viernes con el cierre del Grupo H. El triunfo de España sobre Uruguay terminó de sellar el boleto de elenco dirigido por Gustavo Alfaro, por lo que el combinado nacional ya no depende de nadie para estar adentro.

El camino de los números: ¿Por qué ya clasificó la Albirroja?

En este nuevo formato de 48 equipos repartidos en 12 grupos, la FIFA premia a los 8 mejores terceros con un pase a los 16avos de final. Paraguay culminó su participación en el Grupo D con 4 puntos y una diferencia de gol de menos dos. Para meterse en el mata-mata, la Albirroja necesitaba superar al menos a cuatro de los terceros de las demás zonas, y la matemática terminó jugando a favor.

Por un lado, Uruguay quedó eliminado en el Grupo H con apenas 2 puntos. Por el otro, Escocia en el Grupo C y Corea del Sur en el Grupo A se despidieron del certamen con 3 unidades cada uno, quedando formalmente rezagados. A esto se suma el efecto matemático de los partidos pendientes en los grupos restantes, donde los cruces directos impiden que otras selecciones desplacen a la Albirroja, asegurando que el equipo nacional jamás caerá por debajo del octavo puesto de los terceros.

El panorama de los terceros en la competencia

A falta de que se completen los grupos G, J, K y L, la situación de los equipos que buscan el pase en la tercera posición ya muestra clasificados definitivos. Suecia y Ecuador lideran el grupo de los mejores terceros con 4 puntos y una diferencia de gol en cero, seguidos por Bosnia y Herzegovina con 4 puntos y menos uno en diferencia de goles.

Paraguay se ubica inmediatamente después en la cuarta posición, también con 4 puntos pero con menos dos en la diferencia de goles, lo que le otorga el estatus de clasificado inalcanzable para los eliminados Corea del Sur y Escocia. Por debajo, y aún peleando en la zona de clasificación, se encuentran selecciones como Senegal, Croacia y Argelia, todas con 3 unidades.