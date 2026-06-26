España se impone a Uruguay y el resultado mete a Paraguay en dieciseisavos

La Roja se impuso por 1-0 a la Celeste en Guadalajara, México, en el juego de este viernes por el Grupo H del Mundial 2026, para clasificar a la cabeza de la serie, con dos victorias y un empate en su debut contra el benjamín Cabo Verde, que clasificó como escolta. Los africanos clasificaron como segundos del grupo con tres empates.

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La única diferencia en el partido entre españoles y uruguayos fue el tanto a favor de los europeos, y el resto fue un juego con algunas insinuaciones frente a las porterías, pero sin que la balanza se desnivele mucho a favor de alguno de los dos.

A propósito, el gol español llegó cerca del final del primer tiempo, a los 42′ por intermedio de Alex Baena, con remate esquinado y “colaboración” del portero oriental Fernando Muslera, quien ya no volvió en la complementaria, posiblemente por ser “culpable” del gol ibérico a consideración de su entrenador Marcelo Bielsa.

En el tramo final, Uruguay intentó la patriada para igualar, pero las imprecisiones y falta de creatividad le jugaron en contra y se despidió con solo 2 empates en este certamen orbital, y esta derrota contra España.

SÍNTESIS

Cancha: Estadio de Guadalajara, México. Árbitro: Ismail Elfath (EE.UU.), Asistente 1: Corey Parker (EE.UU.), Asistente 2: Kyle Atkins (EE.UU.), 4to árbitro: Juan Calderón (Costa Rica). 5to árbitro: Juan Carlos Mora (Costa Rica), VAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua), AVAR: Armando Villarreal (EE.UU.), SVAR: Khamis Al Marri (Qatar).

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Alineaciones

Uruguay: Fernando Muslera (ST Sergio Rochet); Sebastián Cáceres, Guillermo Varela, Matías Olivera; Manuel Ugarte (45′ Nicolás de la Cruz), Rodrigo Bentancur, Federico Valverde (56′ Federico Vinas), Agustín Canobbio, Maxi Araújo, Juan Manuel Sanabria (70′ Brian Rodríguez), Darwin Núñez. D.T.: Marcelo Bielsa.

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubasi, Marc Cucurella; Mikel Merino (60′ Dani Olmo), Alex Baena (66′ Yeremi Pino), Rodri, Pedri (60′ Fabián Ruiz); Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal. D.T.: Luis de la Fuente.

Gol: 42′ Alex Baena (E).

Amonestados: Juan Manuel Sanabria, Guillermo Varela, Nicolás De la Cruz (U); Alex Baena (E).

Expulsado: 90+4’ Agustín Canobbio (U).