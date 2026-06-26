Paraguay queda emparejado con Alemania en los dieciseisavos de final

La espera terminó y el destino ya está marcado. Tras sellar una sufrida pero festejada clasificación como uno de los mejores terceros, la Selección Paraguaya ya conoce a su rival para los los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El desafío será mayúsculo, de esos que exigen sacar a relucir la máxima expresión de la garra guaraní, el próximo escollo será Alemania, que terminó primero en el Grupo E, con la misma cantidad de puntos (6) que Costa de Marfil, pero el cuadro teutón salió victorioso en el duelo entre sí.

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El compromiso quedó ratificado de manera oficial luego del cierre definitivo del Grupo H, tras el triunfo por la mínima de España sobre Uruguay con el solitario tanto de Álex Baena. Los dirigidos por Gustavo Alfaro se verán las caras ante el combinado germano, comandado por Julian Nagelsmann, el próximo lunes 29 de junio. La cita está pactada para las 17:30, hora de Paraguay (16:30 hora local), en el imponente Gillette Stadium de Boston, Massachusetts.

Los emparejamientos confirmados de los dieciseisavos de final

Encendidas las alarmas por Alderete y Sosa

La principal preocupación en el búnker nacional pasa por la zaga central. El defensor Omar Alderete pasará los próximos días bajo el cuidado estricto del cuerpo médico antes que trabajando con el cuerpo técnico, a raíz de una lesión en la rodilla izquierda.

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Alderete sufrió una fuerte torcedura en una acción brusca con un futbolista australiano durante el último partido del Grupo D. Aunque el zaguero evidenció serias dolencias y aguantó en cancha de forma testaruda, finalmente tuvo que pedir el cambio, siendo reemplazado por José Canale. Su evolución médica determinará si llega en condiciones para el lunes.

Por su parte, Ramón Sosa continúa con el proceso de recuperación de una dolencia en uno de sus tobillos. El extremo, que sumó algunos minutos en el debut ante Estados Unidos, viene siendo evaluado día a día y, según los reportes, su condición física actual se encuentra en un sesenta por ciento, por lo que el cuerpo técnico lo llevará de a poco.

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El retorno de Almirón y la sensible resta de Gómez

En el plano de las tarjetas, el “cazador de utopías imposibles” tendrá una de cal y otra de arena para armar el mediocampo y el ataque que buscarán la hazaña frente a los teutones.

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La resta obligada para este cuarto partido en la competencia es la de Diego Gómez. El volante se perderá el compromiso ante Alemania por acumulación de dos tarjetas amarillas. La buena noticia dentro del reglamento FIFA es que los demás futbolistas paraguayos que se encontraban en “capilla” quedan completamente blanqueados para esta fase de eliminación directa.

La gran novedad positiva es el retorno de Miguel Almirón. El atacante, ausente en el empate sin goles ante Australia, ya purgó su fecha de suspensión tras la tarjeta roja directa que vio en la heroica victoria frente a Turquía y vuelve a estar a las órdenes de Alfaro para aportar su velocidad y desequilibrio en Boston.