Así escalaron los combustibles en Paraguay: privados equiparan sus precios con Petropar

Luego de tres severas oleadas de incrementos en el mercado de combustibles, los principales emblemas privados del país bajaron sus precios desde esta semana.

Con este ajuste, las distribuidoras privadas terminaron por ubicar sus precios al mismo nivel que los de Petróleos Paraguayos (Petropar), luego de las subas que aplicaron entre el 7 de marzo y se extendió hasta el 8 de abril, tras el estallido de la guerra en Medio Oriente

Si bien la petrolera estatal también remarcó sus precios en tres ocasiones (entre el 22 de marzo y el 4 de mayo), la petrolera pública venía teniendo precios más bajos en sus estaciones de servicio.

Mientras la estatal mantenía congelado el precio del gasoíl tipo III a G. 8.200 por litro, el promedio en las firmas privadas se disparaba a G. 8.930, con una diferencia de G. 730 por litro a favor de la pública.

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Precio de combustibles: fin de la brecha, por ahora

La presión del mercado y la reducción de los precios internacionales obligó a las compañías Shell, Copetrol y Petrobras, —las principales del mercado— a reducir los precios del gasoil y de las naftas.

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Con la última reducción, estas marcas unificaron el precio del diésel común exactamente con los valores de Petropar (G. 8.200 por litro), tras reducir G. 730 por litro.

Lo mismo también se replicó en el segmento del diésel premium. En este carburante, la brecha previa alcanzaba los G. 650 por litro, cotizando a G. 10.000 en Petropar frente a un promedio de G. 10.650 en el sector privado. Actualmente, los surtidores particulares bajaron sus precios a un rango de entre G. 10.000 y G. 10.100, dependiendo de cada emblema.

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En el caso de las naftas, la historia fue distinta debido a la agresiva competencia diaria. Antes de esta última baja de los emblemas privados, las naftas de 88 y 93 octanos mostraban una mínima diferencia de apenas G. 50 por litro a favor de Petropar, mientras que la variante de 97 octanos sostenía una brecha de G. 200.

Con la reducción de las cotizaciones de los privados de la gasolina casi ya se se registra brecha entre los privados y Petropar. La nafta común quedó en un promedio de G. 6.690, la intermedia en G. 7.190 y la súper en G. 8.540 por litro.

En términos porcentuales, el encarecimiento acumulado en la petrolera estatal entre marzo y mayo fue demoledor. El diésel común encabeza el ránking del golpe al bolsillo con una suba del 31,2% desde febrero, seguido de la nafta, que repuntó hasta un 28,9%.

Combustibles: la cronología de los aumentos

El vertiginoso cronograma de subas en el sector privado se desató el fin de semana del 7 y 8 de marzo, afectando primero a los emblemas más chicos. Las distribuidoras de mayor envergadura se acoplaron el 11 de marzo.

Apenas días después, el 16 de marzo, las marcas pequeñas volvieron a remarcar, seguidas por las grandes el 20 de marzo. Finalmente, la tercera ola se concretó el 1 de abril para el primer grupo y el 8 de abril para el resto.

Durante ese periodo de incrementos históricos a nivel internacional, el gasoil de los emblemas privados acumuló un incremento aproximado de G. 2.680 por litro (un 44%).

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Pese a la reciente reducción de G. 730, el combustible sigue costando G. 1.950 más por litro respecto a los valores previos al conflicto de Medio Oriente. Las naftas, por su parte, treparon G. 1.550 (26%) y, tras las tímidas bajas de entre G. 50 y G. 200 en esta última semana, mantienen un encarecimiento de G. 1.250 en comparación con febrero.

Por el lado de Petropar tampoco esquivó el impacto de la volatilidad internacional y aplicó una seguidilla de tres reajustes escalonados. Tras un periodo de estabilidad, el primer salto de precios en la estatal se dio el 23 de marzo, el segundo el 10 de abril y el último el 4 de mayo, que se mantiene hasta la fecha.

Bajo este esquema, el Diésel Porã saltó de los G. 6.250 iniciales a los actuales G. 8.200 por litro (G. 1.950 más). En paralelo, la Nafta Oikoite 93 sufrió un revés idéntico al pasar de una base de G. 5.690 en febrero a los G. 7.190 por litro que es el precio de venta hoy en los surtidores, consolidando una suba total de G. 1.500.