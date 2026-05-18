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18 de mayo de 2026 a la - 20:27

AUDIO: Nueva consejera del IPS promete humanizar atenciones en hospitales

Mirtha Arias de la CUT y Bernardo Rojas de la CUT-A durante la reunión de trabajo.
Mirtha Arias de la CUT y Bernardo Rojas de la CUT-A durante la reunión de trabajo.gentileza