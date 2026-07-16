Crimen Organizado de la Policía Nacional registra bajas incautaciones de armas en contraste con Brasil

Durante los primeros seis meses de este año, la PRF incautó 93 armas de fuego, lo que representa un crecimiento del 304,3% respecto al mismo período del año anterior.

Las incautaciones de municiones registraron un incremento aún mayor, al pasar de 592 a 5.308 unidades, un aumento del 796,6%. Alrededor del 76% de estos procedimientos fueron posibles gracias a las inversiones en inteligencia policial. Lo que se suman a 132.932 unidades de medicamentos ilegales incautados durante el semestre, un volumen 286,3% superior al registrado en el mismo período de 2025.

Para el comisario Pedro Lesme, jefe de investigación de Crimen Organizado de la Policía Nacional de Paraguay, la situación en nuestro país contrasta mucho, debido principalmente a que reportan una baja en las incautaciones, principalmente de armas.

“Si bien en los años 2020, 2021, 2022 tuvimos unas muy elevadas cifras de incautaciones en el lado brasileño, eso también coayudo a que la policía paraguaya, a través de los distintos órganos y el Ministerio Público puedan realizar las tareas pertinentes. Ya también en cooperación con la Digemabel hoy día se han desplegado varios allanamientos, detenciones de personas, hoy día ya podemos hablar de que se ha desbaratado grandes organizaciones dedicadas a este tipo de flagelos que ingresaban las armas legalmente al país”, indicó.

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Tráfico de armas en Paraguay

Lesme explicó que la forma en la que trabajan las organizaciones criminales es ingresar armas es a través de estructuras de empresas ficticias sobre las que se hacían las ventas simuladas y estas ya perdían el control de la trazabilidad, por lo que las armas terminaban en el mercado negro del Brasil.

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Dijo que las 93 armas incantadas fueron simplemente de uno o dos operativos, ya que anteriormente esa cantidad eran las que se incautaban de forma casi semanal.

“Por eso tenemos nosotros esos reportes que como contrastado con los pares de Brasil, que han efectivamente notado el bajo ingreso de estas armas desde territorio paraguayo. Si bien el territorio paraguayo es un aliado estratégico en cuanto al paso de estas armas, ya que en principio habían ingresado en carácter legal y luego se convirtieron en ilegal en este territorio, luego ya pasan a formar parte de las organizaciones criminales”, explicó.

Agregó que de las armas incautadas, incluso hay varias que fueron entregadas tanto a policías, como a militares y otros organismos de seguridad para el uso y el combate de organizaciones criminales.

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Organizaciones criminales montan sus propias armas

Insistió en que si bien Paraguay era “una canilla de ingreso” de armas, eso se subsanó fortaleciendo los controles, con el cambio de la ley de armas y un conjunto importante de trabajos que desarrollaron en forma dinámica en todos los sectores, tanto en la parte de importación, el control de ventas y quienes son las personas que adquieren.

“Si bien podemos hablar también de una nueva modalidad, es que las organizaciones criminales hoy día ya fabrican sus propias armas de fuego, ya en vez de comprarlas del exterior, ya están montando estructuras para poder ellos surtirse de esta necesidad que es contar con armas de fuego”, concluyó.