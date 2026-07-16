El Inter de Milán tumba un récord histórico del Bayern Múnich que duró 44 años

El gran responsable de poner fin a este mano a mano histórico fue Lautaro Martínez. El delantero del Inter de Milán e icono de la Albiceleste destrabó la semifinal ante Inglaterra con un cabezazo agónico en el tiempo añadido, tras un centro quirúrgico de Lionel Messi. Ese grito sagrado no solo metió a Argentina en la gran final, sino que decretó la caída de la racha alemana.

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En la vereda de enfrente quedó el capitán inglés Harry Kane. Tras firmar una temporada demoledora con la camiseta del Bayern Múnich, el goleador vio cómo se desvanecía el récord de su club sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Su único consuelo en este certamen será buscar el consuelo del tercer puesto este sábado en Miami frente a Francia.

El origen y la caída de una estadística de leyenda

Durante más de cuatro décadas, esta llamativa coincidencia estadística se sostuvo gracias al protagonismo absoluto de las selecciones de Alemania e Italia en las finales mundialistas, sumado al poderío histórico de ambos clubes. En España 1982, por ejemplo, la final que Italia le ganó a Alemania Federal contó con tres jugadores del Bayern y cinco del Inter. Ocho años más tarde, en Italia 1990, seis bávaros y tres jugadores del Inter integraron la plantilla de la Mannschaft que venció a la Argentina de Diego Maradona.

Sin embargo, en las últimas ediciones el panorama cambió drásticamente. Alemania encadenó fracasos consecutivos quedando fuera en fase de grupos en 2018 y 2022, y despidiéndose en octavos en este 2026, mientras que la Azzurra no pisa una cita mundialista desde Brasil 2014. A pesar de esto, el Bayern se había mantenido a flote gracias a su billetera y su dominio en la Bundesliga, presentándose en este certamen como el segundo club con más representantes, sumando un total de 17 futbolistas.

Por su parte, el Inter logró sobreponerse a sus crisis financieras recientes para recuperar el protagonismo en la Serie A y en Europa, aportando siete jugadores a las listas definitivas de este torneo.

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Un “Toro” en solitario contra la armada de LaLiga

Aunque Lautaro Martínez cargará con la bandera de la Serie A y del Inter en East Rutherford, no la tendrá nada fácil en el plano de las representaciones de clubes. El delantero argentino se encontrará en el MetLife Stadium con un terreno dominado casi por completo por el fútbol español.

El Atlético de Madrid del “Cholo” Simeone marcará una presencia abrumadora aportando un total de nueve jugadores a la final, cinco de ellos vistiendo la camiseta de Argentina. Por el lado de España, el FC Barcelona no se queda atrás y marcará el pulso del encuentro con una fuerte base de ocho futbolistas que buscarán llevar la gloria de vuelta a suelo ibérico.

Todos los finalistas del Inter de Milán desde 1982

Para dimensionar la hazaña que el club italiano mantiene viva en exclusiva, repasamos a todos los guerreros del “Neroazzurro” que alcanzaron el partido definitivo en las últimas décadas:

En España 1982, defendieron la racha Giuseppe Bergomi, Gabriele Oriali, Alessandro Altobelli, Ivano Bordon y Beppe Marini con la campeona Italia.

En México 1986, el representante fue Karl-Heinz Rummenigge con Alemania Federal.

En Italia 1990, la gloria la alcanzaron Lothar Matthäus, Andreas Brehme y Jürgen Klinsmann con Alemania Federal.

En Estados Unidos 1994, el finalista del club fue Nicola Berti con la selección de Italia.

En Francia 1998, dijeron presente Youri Djorkaeff con Francia y Ronaldo con la selección de Brasil.

En Corea del Sur y Japón 2002, repitió presencia Ronaldo vistiendo la camiseta de Brasil.

En Alemania 2006, la bandera interista la llevó el central Marco Materazzi con la campeona Italia.

En Sudáfrica 2010, el representante fue el talentoso Wesley Sneijder con la selección de Países Bajos.

En Brasil 2014, el club aportó un triplete con Rodrigo Palacio, Ricky Álvarez y Hugo Campagnaro en la selección de Argentina.

En Rusia 2018, la representación corrió por cuenta de Marcelo Brozović e Ivan Perišić con la histórica selección de Croacia.

En Qatar 2022, Lautaro Martínez mantuvo vivo el legado consagrándose campeón con Argentina.

En Norteamérica 2026, el propio Lautaro Martínez escribe un nuevo capítulo y es el único encargado de mantener viva la mística del Inter de Milán en el partido por el título mundial.