Luque: derrame de químico tóxico moviliza a bomberos y deja dos intoxicados

Una fuga de diisocianato de tolueno, un compuesto químico altamente tóxico, movilizó este jueves a bomberos voluntarios en el Grupo Habitacional Aeropuerto, de Luque. El incidente ocurrió sobre la calle Río Paraguay casi Ytororó y dejó como saldo dos personas con quemaduras internas tras inhalar el producto.

Según informó Enrique Alfonso, voluntario de la Cuarta Compañía de Bomberos Voluntarios de Luque, las víctimas son un padre y su hijo, quienes habrían estado cortando un tambor metálico sin conocer que contenía la sustancia química.

Intentaban reutilizar el tambor

De acuerdo con los datos preliminares, los hombres pretendían reutilizar el recipiente para fabricar comederos para ganado, cuando al cortarlo se produjo la fuga del producto.

“Ellos no sabían qué contenía el tambor. Al realizar el corte se produjo el derramamiento y ambos inhalaron el químico, sufriendo quemaduras internas”, explicó Alfonso.

El bombero indicó que el hecho ocurrió aparentemente en una vivienda particular, aunque también surgieron versiones de que en el inmueble funcionaría un taller o una veterinaria.

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Bomberos aislaron el sector por el alto riesgo

Tras la alerta, los bomberos establecieron un perímetro de seguridad para evitar que otras personas quedaran expuestas al material peligroso y procedieron a contener la fuga.

Para intervenir fue necesario utilizar trajes especiales de protección química tipo B y equipos de respiración autónoma debido a la peligrosidad del compuesto.

Alfonso advirtió que el diisocianato de tolueno representa un riesgo elevado para la salud, especialmente cuando sus vapores son inhalados.

Sustancia altamente tóxica

El voluntario explicó que el producto puede reaccionar con la humedad y generar vapores altamente peligrosos para las vías respiratorias, capaces de provocar quemaduras internas y otras lesiones graves.

Asimismo, señaló que en el lugar había tres tambores, aunque solo uno fue abierto. Hasta el momento no se pudo verificar si los otros recipientes contenían el mismo compuesto químico.

Los bomberos lograron controlar la emergencia sin que el derrame se extendiera a otras áreas. Las dos personas afectadas recibieron asistencia médica tras la exposición al producto tóxico.