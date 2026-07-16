Lanús hace oficial el fichaje del goleador paraguayo Allan Wlk

La institución del sur de Buenos Aires no ocultó su entusiasmo por asegurar a su nuevo refuerzo a largo plazo. En primer lugar, la cuenta oficial del club dio a conocer los detalles del acuerdo contractual del atacante con el siguiente mensaje: “Club Atlético Lanús tiene el agrado de anunciar la contratación del jugador Allan Steven Wlk Duré; de último paso por Recoleta Football Club, de Paraguay, su vínculo será hasta diciembre de 2030”.

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Inmediatamente después, el comunicado del Granate repasó la trayectoria del futbolista y le deseó el mayor de los éxitos de cara a este gran desafío en su carrera: “Revelado profesionalmente por Olimpia, Wlk también jugó para Celaya FC, Sportivo Ameliano, Atlante FC y el mencionado Recoleta. A Allan le deseamos el mayor de los éxitos en esta etapa en el Club Atlético Lanús. ¡Bienvenido al Granate!”.

OFICIAL 🇱🇻 Allan Wlk firmó su contrato y se convirtió en refuerzo del Club Atlético Lanús. pic.twitter.com/EuSVtlc9Yl — Club Lanús (@clublanus) July 17, 2026

La ingeniería financiera detrás del pase del año

Aunque los clubes suelen guardar bajo siete llaves los números de sus traspasos, Lanús desembolsa una cifra cercana a los 2.000.000 de dólares para asegurar el 80% de la ficha del atacante, un acuerdo que hace sonreír tanto a Olimpia como a Recoleta FC. Ambos clubes paraguayos, dueños del pase, se repartirán las ganancias a la mitad.

Por supuesto, esto no significa que un millón neto irá directo a las arcas de cada institución; en la letra chica de estas transferencias, la torta se reparte en varios pedazos para cubrir la tajada correspondiente al jugador, los impuestos de rigor y las infaltables comisiones de los intermediarios que terminaron de destrabar la operación.

✍️ Allan Wlk firmó contrato con el Club Atlético Lanús, hasta diciembre de 2030. ¡Bienvenido al Granate, Allan! 🇱🇻



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Un artillero letal que llega a un vestuario con tonada guaraní

La directiva granate no dudó en sacar la billetera al ver la espectacular carta de presentación que arrastra el atacante. En lo que va de la temporada, Wlk pulverizó las redes con un registro demoledor de 15 goles en apenas 23 partidos jugados. Su tremendo olfato se tradujo en 13 gritos sagrados durante el torneo Apertura y otros 2 festejos clave en el plano internacional dentro de la Copa Sudamericana.

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Para que este salto al fútbol argentino no sea tan brusco, el goleador contará con un “comité de bienvenida” de primer nivel en el vestuario de la Fortaleza. Allí lo esperan sus compatriotas José Canale —el zaguero que viene de representar a la Albirroja en la última cita mundialista— y el también defensor Ronaldo Dejesús López, dos pilares defensivos que se encargarán de blindar su adaptación para que solo tenga que preocuparse por romper las redes rivales.