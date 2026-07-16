La guerra entre EE.UU. e Irán se enquista con ataques a infraestructuras

“Los ataques continúan y son tan violentos que me tiemblan las manos”, dijo a la AFP Hani, un profesor iraní de 34 años que vive en la ciudad de Ahvaz, en el suroeste. “Tengo la impresión de que mis oídos van a explotar”.

Una serie de explosiones sacudió distintos sectores del sur de Irán, cerca de Ormuz, informaron los medios estatales del país.

La televisión estatal Irib dijo que dos puentes fueron impactados en la región de Bandar Jamir, lo que causó tres muertos y nueve heridos. Una estación ferroviaria también fue “objetivo del enemigo estadounidense” en Bandar Abás, según ese medio, que contabiliza dos lesionados en ese lugar.

Bushehr, ciudad portuaria ubicada en la costa suroeste donde se encuentra la única central nuclear del país, sufrió un bombardeo que dejó un herido, reportó su gobernador citado por la agencia Irna.

También el aeropuerto de Iranshahr (sureste) fue alcanzado por “al menos un proyectil del enemigo estadounidense”, de acuerdo con Irib.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ejército estadounidense había anunciado una nueva oleada de bombardeos contra Irán, por sexta noche consecutiva.

El presidente Donald Trump amenazó durante la semana con atacar los puentes y las centrales eléctricas del país si los iraníes no volvían a la mesa de negociaciones.

Teherán, por su parte, siguió atacando a países de la región aliados de Washington, en un escenario que se repite de forma idéntica desde hace varios días.

La madrugada de este viernes, la Fuerza Aérea de Kuwait anunció que se enfrentaba a “ataques con drones y misiles” atribuidos a Teherán, mientras que en Baréin sonaron las sirenas de alerta.

Las hostilidades se reanudaron el 7 de julio, tras ataques contra barcos en el Golfo atribuidos a Irán.

Los bombardeos llevados a cabo desde entonces no tienen precedentes desde el alto el fuego de abril y socavan los esfuerzos diplomáticos para poner fin de manera duradera a la guerra.

El conflicto en Oriente Medio, desatado el 28 de febrero por bombardeos israeloestadounidenses contra Irán, ha causado miles de muertos, principalmente en la república islámica y en el Líbano, donde chocan Israel y el movimiento proiraní Hezbolá, y sigue sacudiendo la economía mundial.

Lea más: Irán vaticina una inminente guerra híbrida por parte de EE.UU.

Pakistán pide reanudar diálogo

Pakistán, mediador entre las partes, exhortó el jueves a poner “fin a la violencia y reanudar las discusiones” en el marco del protocolo de acuerdo firmado a mediados de junio, que ahora ha quedado hecho añicos.

También pidió la “vuelta a la normalidad en el estrecho de Ormuz”.

El pasado fin de semana Irán bloqueó de nuevo esta vía marítima y, en represalia, Estados Unidos restableció el martes su bloqueo a los puertos de la república islámica.

Para garantizar el cumplimiento de la medida, las fuerzas estadounidenses dijeron el jueves que abordaron un barco en el golfo de Omán.

En Ormuz, por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado (GNL) mundial, el tráfico se ha reducido.

Los precios del petróleo se mantienen en general estables a pesar de la situación, con el barril de Brent rondando los 85 dólares.

En Teherán, hasta ahora a salvo de los bombardeos, la vida sigue su curso sin aparentes signos de inquietud, pese a la activación durante la noche de sistemas de defensa antiaérea en la periferia de la ciudad.

Allí, después de una pancarta con Donald Trump en un ataúd, fue instalado un gran panel rojo en un cruce que proclama en inglés: “Who is D nexT one?” (¿Quién será el próximo?“).

Las letras D y T, iniciales del presidente estadounidense, están escritas en mayúscula. La primera de ellas aparece estilizada para representar su famoso mechón rubio.

Más de 30 civiles han muerto desde la reanudación de los enfrentamientos, según las autoridades iraníes, que también han informado del fallecimiento de siete militares.

Irán ha respondido a los ataques estadounidenses apuntando de forma sistemática contra Baréin, Kuwait y Jordania.

La guerra también se ha extendido a Irak, donde el primer ministro condenó un “ataque con drones” cerca del consulado estadounidense en Erbil, en la región del Kurdistán, el primero en la zona desde la tregua de abril.

Un barco que transportaba vehículos también fue alcanzado frente al puerto de Basora (sur), según una fuente de seguridad iraquí.