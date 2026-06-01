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01 de junio de 2026 a la - 18:22

AUDIO. Enfermera relata momentos de terror vividos en la Costanera

Mirna Gallardo, presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería.
Mirna Gallardo, presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería.Gentileza

Mirna Gallardo, presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería, fue una de las organizadoras del maratón en la Costanera Sur y detalló los minutos de terror que se vivió en la persecución que terminó con la detención de un peligroso delincuente.