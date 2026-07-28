Sospechoso bloqueo de títulos en La Piedad para beneficiar al Grupo Vázquez

María Roque Sánchez viuda de Barrientos vive en La Piedad hace 50 años. Tras el fallecimiento de su esposo quedó a su cargo el inmueble por el que paga puntualmente todos sus impuestos y servicios básicos. Pese a su intención de finiquitar la propiedad, la comuna asuncena la mantiene en categoría de “arrendada” desde el año 2000.

Paralelamente al freno municipal, la mujer comenzó a recibir reiteradas visitas de un intermediario identificado como Gustavo Rojas, militar retirado. Rojas opera en representación del Grupo Vázquez SAE, presidido por Federico Miguel Vázquez, para sondear la compra de terrenos donde proyectan construir un hotel, un shopping o un complejo habitacional.

Aunque la pobladora evaluó ofertas de reubicación en Luque y Mariano Roque Alonso, las rechazó porque no cubren las deudas bancarias asumidas para edificar su casa actual. “Es la única y más importante inversión de mi vida”, declaró.

A partir de su negativa a negociar, las trabas en la Municipalidad de Asunción se multiplicaron. Los propios funcionarios comunales pasaron a disuadirla con frases como “este no es el barrio” o “acá ya se está comprando todo”. Pese a la situación, la lugareña fue contundente y dijo que no piensa mudarse y exige que le permitan titular su terreno.

Décadas de evasivas

El caso de Carlos González, constructor y vecino desde hace 34 años, refleja el mismo esquema. Inició el proceso de titulación hace 32 años sobre un terreno fraccionado con familiares y, tras pasar casi 8 años en el ámbito judicial e invertir en una mensura, no obtiene respuestas de la Municipalidad de Asunción, administrada por el intendente Luis Bello (ANR, cartista).

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González, quien está al día con el canon de arrendamiento, denuncia que en la comuna capitalina solo “se pasan la pelota” porque se resisten a entregar un lote de importantes dimensiones.

Aunque aún no recibió ofertas directas, observa con preocupación cómo sus vecinos ceden ante la presión. “Yo estoy bien acá y no me quiero ir”, expresó.

ABC intentó obtener la versión del director de Catastro de la Municipalidad de Asunción, Aarón Martínez, pero no contestó a nuestros mensajes.

Convocada por la Fiscalía

Mirian Ramírez, antigua pobladora del barrio La Piedad de Asunción, es otra víctima del sistemático “acoso” del Grupo Vázquez SAE, presidido por Federico Miguel Vázquez. La mujer denunció días pasados que guardias privados –aparentemente contratados por el conglomerado empresarial– atropellaron e invadieron su vivienda mientras ella se encontraba en una consulta médica.

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Durante la irrupción, los guardias tumbaron paredes del fondo de su casa, forzaron accesos, sacaron sus muebles a la calle e incluso sustrajeron dinero en efectivo, según la denuncia radicada ante la Comisaría y la Fiscalía zonal. Pese a la gravedad del ataque, la causa de la lugareña no registra avance alguno.

Sin embargo, la Justicia actúa con una celeridad contraria para favorecer al grupo económico que tendría intenciones de construir un complejo habitacional. Ramírez fue convocada a declarar por la fiscala Hermenegilda Cubilla tras una denuncia en su contra por presunta “invasión de inmueble”.

La acción legal fue promovida por Rodolfo Manuel Fernández Almada, señalado como presunto testaferro del Grupo Vázquez SAE. Fernández Almada apareció sorpresivamente en los registros de la Municipalidad de Asunción como el nuevo “arrendatario” del lote comunal que la mujer ocupa e intenta titular desde hace años.