Clima en Paraguay: Vuelven las lluvias y tormentas este martes

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada calurosa con cielos nublados, vientos variables, lluvias dispersas en gran parte del centro, sur y este de Paraguay – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en el sur.
Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana, miércoles, y se extenderían a la mayor parte del territorio paraguayo. El clima continuaría inestable al menos hasta el jueves.
El ambiente se mantiene caluroso y hoy se esperan temperaturas máximas de 33 grados centígrados en Asunción, 29 en Ciudad del Este, 31 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco, con mínimas entre 19 y 24 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del martes
|Temperatura máxima del martes
Concepción
22 °C
34 °C
San Pedro
22 °C
34 °C
Caacupé
22 °C
31 °C
Villarrica
21 °C
31 °C
Coronel Oviedo
21 °C
32 °C
Caazapá
20 °C
30 °C
Encarnación
20 °C
30 °C
San Juan Bautista
22 °C
31 °C
Paraguarí
22 °C
31 °C
Ciudad del Este
20 °C
29 °C
Asunción
24 °C
33 °C
Pilar
22 °C
31 °C
Pedro Juan Caballero
20 °C
32 °C
Salto del Guairá
19 °C
30 ºC
Pozo Colorado
23 °C
35 °C
Fuerte Olimpo
23 °C
37 °C
Mariscal Estigarribia
24 °C
35 °C
Se registraría un leve descenso de la temperatura mañana, con una máxima de 29 grados en la capital, aunque los índices volverían a subir levemente el jueves.