Clima
28 de julio de 2026 a la - 05:25

Clima en Paraguay: Vuelven las lluvias y tormentas este martes

Se esperan lluvias dispersas hoy en Asunción.
Se esperan lluvias dispersas hoy en Asunción.FERNANDO ROMERO 31-03-25 LOCALES

Luego de una seguidilla de días con condiciones climáticas estables, desde hoy se esperan de nuevo lluvias e incluso ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del país.

Por ABC Color

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada calurosa con cielos nublados, vientos variables, lluvias dispersas en gran parte del centro, sur y este de Paraguay – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en el sur.

Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana, miércoles, y se extenderían a la mayor parte del territorio paraguayo. El clima continuaría inestable al menos hasta el jueves.

El ambiente se mantiene caluroso y hoy se esperan temperaturas máximas de 33 grados centígrados en Asunción, 29 en Ciudad del Este, 31 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco, con mínimas entre 19 y 24 grados.

CiudadTemperatura mínima del martesTemperatura máxima del martes

Concepción

22 °C

34 °C

San Pedro

22 °C

34 °C

Caacupé

22 °C

31 °C

Villarrica

21 °C

31 °C

Coronel Oviedo

21 °C

32 °C

Caazapá

20 °C

30 °C

Encarnación

20 °C

30 °C

San Juan Bautista

22 °C

31 °C

Paraguarí

22 °C

31 °C

Ciudad del Este

20 °C

29 °C

Asunción

24 °C

33 °C

Pilar

22 °C

31 °C

Pedro Juan Caballero

20 °C

32 °C

Salto del Guairá

19 °C

30 ºC

Pozo Colorado

23 °C

35 °C

Fuerte Olimpo

23 °C

37 °C

Mariscal Estigarribia

24 °C

35 °C

Se registraría un leve descenso de la temperatura mañana, con una máxima de 29 grados en la capital, aunque los índices volverían a subir levemente el jueves.