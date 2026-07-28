Clima en Paraguay: Vuelven las lluvias y tormentas este martes

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada calurosa con cielos nublados, vientos variables, lluvias dispersas en gran parte del centro, sur y este de Paraguay – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en el sur.

Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana, miércoles, y se extenderían a la mayor parte del territorio paraguayo. El clima continuaría inestable al menos hasta el jueves.

El ambiente se mantiene caluroso y hoy se esperan temperaturas máximas de 33 grados centígrados en Asunción, 29 en Ciudad del Este, 31 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco, con mínimas entre 19 y 24 grados.

Ciudad Temperatura mínima del martes Temperatura máxima del martes Concepción 22 °C 34 °C San Pedro 22 °C 34 °C Caacupé 22 °C 31 °C Villarrica 21 °C 31 °C Coronel Oviedo 21 °C 32 °C Caazapá 20 °C 30 °C Encarnación 20 °C 30 °C San Juan Bautista 22 °C 31 °C Paraguarí 22 °C 31 °C Ciudad del Este 20 °C 29 °C Asunción 24 °C 33 °C Pilar 22 °C 31 °C Pedro Juan Caballero 20 °C 32 °C Salto del Guairá 19 °C 30 ºC Pozo Colorado 23 °C 35 °C Fuerte Olimpo 23 °C 37 °C Mariscal Estigarribia 24 °C 35 °C

Se registraría un leve descenso de la temperatura mañana, con una máxima de 29 grados en la capital, aunque los índices volverían a subir levemente el jueves.