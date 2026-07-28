Capturan a supuesta “viuda negra” por crimen de su pareja en Yby Pytá

El homicidio investigado se produjo en la madrugada del 12 de julio pasado en una casa de la compañía Tacuapy del distrito de Yby Pytá, departamento de Canindeyú.

La víctima fue Acacio Hubner, de 57 años, nacido en Brasil, pero que ya tenía cédula de Paraguay, quien era dueño de unas plantaciones de soja en Yby Pytá.

Su concubina, la paraguaya Sonia Mabel Fleitas Meza, de 25 años, dijo en ese momento que uno o dos asaltantes entraron a la casa y que mataron a su pareja y robaron el dinero que había. La pareja vivía con sus dos hijos, ambos niños.

Extrañamente, cuando eso los policías intervinientes no pudieron ver los videos de las cámaras de seguridad porque estas se apagaron momentos antes del supuesto atraco.

Sin embargo, agentes de Investigaciones de Yby Pytá utilizaron todas las herramientas disponibles y afortunadamente pudieron recuperar varios videos, principalmente de los momentos previos al crimen.

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Sospechosa salió de la casa minutos antes del crimen en Yby Pyta

En esos videos se ve a Sonia Mabel Fleitas Meza cuando salió de la casa en plena madrugada, cuando Acacio Hubner ya estaba durmiendo.

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Las imágenes enseñan a la chica cuando llamativamente apagó las luces del patio y luego también las luces internas de la casa.

Inmediatamente después de esas acciones desarrolladas por la mujer, se nota que salió del yuyal contiguo el que sería un hombre que tenía prendida la linterna de su celular.

Ese hombre incluso se acercó a la ventana de la casa, que a su vez se ve que se abrió desde adentro, todo según el análisis de los videos que hicieron los policías de Investigaciones.

Coincidentemente, en ese mismo momento dejaron de grabar las cámaras de seguridad internas, que probablemente fueron desconectadas por la propia mujer.

Ante estos elementos ofrecidos por la Policía, la Fiscalía pidió una orden de allanamiento para buscar nuevas evidencias.

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Efectivamente, ayer de tarde fue allanada la casa donde ocurrió el homicidio. El procedimiento se llevó a cabo bajo la supervisión del fiscal de Curuguaty, Carlos Rodrigo Giandinotto Paredes, quien en el mismo acto ordenó la detención de la viuda, como principal sospechosa de haber organizado la muerte de su pareja.

En cuanto al o los autores, las sospechas apuntan a un hombre que aparentemente mantenía una relación clandestina con Sonia, pero cuya identidad aún no pudo ser determinada.