Ingenieros de ANDE advierten que accionarán si se aprueba tarifa que pide Atome

El presidente de la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA), Manuel Mettel, explicó que Atome busca pagar US$ 30 por megavatio hora (MWh) durante 15 años, mientras que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) había planteado inicialmente una tarifa de US$ 44/MWh durante la gestión del extitular Félix Sosa, recientemente reemplazado por Miguel Báez.

Indicó que la propuesta del gremio es fijar una tarifa de US$ 44/MWh, agregando US$ 12 por cesión de energía, lo que suma un total de US$ 56 para Atome. Además, establecer contratos de entre dos y tres años con revisiones periódicas de la tarifa técnica.

Asimismo, señaló que también se analiza incorporar un mecanismo de actualización vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de la tarifa y evitar su pérdida de valor frente al dólar.

“Nosotros, desde la ANDE, tenemos una tarifa técnica que, si es que nos sentamos a analizar está desfasada pero, es la que mejor se aproxima que es de US$ 44. Los US$ 30 está muy por debajo”, sostuvo.

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UIA: acuerdo generaría pérdidas para la ANDE

Mettel afirmó que el esquema de US$ 30/MWh durante 15 años implicaría una pérdida estimada de US$ 30 millones por año, equivalente a US$ 450 millones a lo largo de la vigencia del contrato.

Según sostuvo, ese monto no sería compensado por la inversión industrial anunciada por Atome.

También cuestionó el impacto de la inversión en infraestructura prevista para la conexión al sistema eléctrico.

“No vemos esa inversión que escuchamos. Sabemos que no van a generar mucha mano de obra. Es ínfima la mano de obra que se necesita para operar este tipo de industria”, declaró.

Anuncian recurso de inconstitucionalidad

El titular de la UIA adelantó que el gremio promoverá un recurso de inconstitucionalidad si finalmente se aprueba la tarifa de US$ 30/MWh solicitada por Atome.

“Estas empresas exigen 15 años de contrato. Todos nosotros, a partir de 3 a 4 años, vamos a tener que pagar más menos estas empresas que están acogidas a 15 años”, declaró.

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Renovación de contratos con criptominerías

Mettel señaló que la salida de Félix Sosa también podría estar relacionada con el proceso de renovación de los contratos con las empresas criptomineras, cuyas tarifas vencen en 2027.

Indicó que la UIA plantea establecer un límite de 700 megavatios para este tipo de contratos, con el objetivo de resguardar la potencia energética disponible y evitar la necesidad de acelerar inversiones en nuevas fuentes de generación.

Salida de Félix Sosa tomó por sorpresa a la UIA

El dirigente afirmó que la salida de Félix Sosa sorprendió al gremio, aunque admitió que también era una posibilidad debido a los intereses que, según dijo, enfrentaba el entonces titular de la ANDE.

Sobre el nuevo presidente de la estatal, Miguel Báez, señaló que es un exfuncionario de extensa trayectoria en la empresa, actualmente jubilado, y que la UIA aún no mantuvo una reunión con él.

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Añadió que desconoce si Sosa fue presionado para firmar el acuerdo con Atome antes de dejar el cargo.