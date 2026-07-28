Rescatan a adolescente desaparecida y detienen a un argentino

Una adolescente de 17 años que había sido reportada como desaparecida fue localizada sana durante un operativo realizado en la Costanera Norte de Asunción. En el procedimiento fue aprehendido un ciudadano argentino, quien quedó a disposición del Ministerio Público mientras avanza la investigación por un presunto caso de trata de personas.

El rescate se concretó luego de la activación del protocolo Alerta MAFE, tras la denuncia presentada por los familiares de la menor. El operativo fue ejecutado por agentes del Departamento Especializado contra la Trata de Personas, Búsqueda de Personas Desaparecidas, Crimen Organizado y otras dependencias de la Policía Nacional.

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La víctima fue localizada en la Costanera

El comisario Humberto Aquino, del Departamento contra la Trata de Personas, informó que la adolescente fue encontrada en inmediaciones de un parque de diversiones de la Costanera Norte, tras enviar una ubicación que permitió a los intervinientes cercar la zona.

Según explicó, uno de los policías reconoció a la joven gracias a la fotografía difundida mediante la Alerta MAFE. En ese momento, otro equipo procedió a la aprehensión del hombre que la acompañaba.

Aquino indicó que el sospechoso no tendría ningún vínculo familiar con la adolescente y que, de acuerdo con las manifestaciones preliminares de los padres, la habría llevado desde el interior del país hasta Asunción contra su voluntad. No obstante, aclaró que las circunstancias exactas del hecho aún forman parte de la investigación.

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La joven permanece en estado de shock

El jefe policial señaló que la adolescente fue sometida a una inspección médica inicial y que, en apariencia, se encuentra en buen estado físico. Sin embargo, precisó que presenta un cuadro de shock emocional, por lo que los investigadores evitaron tomar una declaración detallada hasta que sea evaluada por psicólogos forenses del Ministerio Público.

También indicó que la Policía aún no confirmó versiones sobre un supuesto vendaje de ojos durante el traslado, ya que ese aspecto deberá ser corroborado mediante pericias y el testimonio formal de la víctima.

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Abogado sostiene que existen indicios de una red

El abogado de la familia, Jorge Álvarez, afirmó que el detenido, identificado como Ariel Morna, de 56 años, de nacionalidad argentina, habría enviado amenazas de muerte mediante mensajes de texto, situación que motivó la activación inmediata del protocolo de búsqueda.

El representante legal sostuvo que la adolescente habría viajado a la Expo de Mariano Roque Alonso junto a otras amigas provenientes del interior del país y que, presuntamente, fue captada mediante engaños. Agregó que el sospechoso le habría quitado el teléfono celular para impedir el contacto con sus familiares y responder él mismo las llamadas con amenazas.

Álvarez manifestó que, aunque la investigación recién comienza, existen indicios que hacen presumir la posible existencia de un esquema de trata de personas. Incluso señaló que la adolescente habría mencionado la presencia de otra mujer en el lugar donde permaneció retenida, dato que ahora forma parte de las diligencias investigativas.

Incautaron cocaína y equipos electrónicos

Durante el procedimiento, los intervinientes inspeccionaron la camioneta en la que se desplazaban la víctima y el sospechoso. En el vehículo fueron incautadas prendas de vestir, una cámara filmadora, un teléfono celular y 2,3 gramos de cocaína, sustancia cuyo resultado positivo fue confirmado mediante un análisis de campo.

El ciudadano argentino quedó detenido por disposición de la fiscal especializada en trata de personas, Isabel Arnold, mientras continúan las investigaciones para determinar si actuó solo o si existen otras personas involucradas en el caso. La Policía Nacional sostuvo que, por el momento, ninguna hipótesis ha sido descartada, incluida la posibilidad de una organización dedicada a la trata de personas.