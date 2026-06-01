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01 de junio de 2026 a la - 16:45

AUDIO. Prisión preventiva para estadounidenses por supuesto tráfico de marihuana prémium

Troy Anthony Vasquez, Marisol Rivas y David Thomas Wise, estadounidenses imputados por tráfico internacional de marihuana premium.
Troy Anthony Vasquez, Marisol Rivas y David Thomas Wise, estadounidenses imputados por tráfico internacional de marihuana premium.

La jueza Rosarito Montanía decretó la prisión preventiva de los tres estadounidenses que fueron imputados por la fiscala Ingrid Cubilla por su presunta responsabilidad en el ingreso a nuestro país de una carga de 261 kilos de marihuana prémium.