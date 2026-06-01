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01 de junio de 2026 a la - 18:17

AUDIO. Salario Mínimo: Viceministro asegura que llegarán a un acuerdo

César Segovia
César Segovia

El viceministro de trabajo César Segovia inisistió en que el reajuste se debe realizar con base en el IPC porque así lo establece la ley. A pesar de la disparidad de criterios, Segovia que cree que llegarán en la brevedad a un acuerdo beneficioso para todas las partes.