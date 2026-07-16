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16 de julio de 2026 a la - 21:30

AUDIO: Nombramiento de interventor destrabaría conflicto en Vialidad, dice asesor jurídico de Asunción

Jorge Sabaté director de Asuntos Juridicos Municipalidad de Asuncion De LUIS LOPEZ NERY HUERTA <luis.lopez@abc.com.py> Destinatario ABC Foto <foto@abc.com.py> Fecha 23-10-2025
Jorge Sabaté director de Asuntos Juridicos Municipalidad de Asuncion De LUIS LOPEZ NERY HUERTA <luis.lopez@abc.com.py> Destinatario ABC Foto <foto@abc.com.py> Fecha 23-10-2025Luis Lopez Nery Huerta