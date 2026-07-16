Pachuca presenta a Adrián Alcaraz, simulando un juego de tenis creado con IA

La campaña de presentación gira en torno a un divertido “malentendido” que explota la coincidencia de apellidos entre el nuevo atacante guaraní y la superestrella del tenis mundial, el español Carlos Alcaraz. Simulando la tensión y la estética de un partido de tenis de alta competencia, el video muestra un detalle muy futbolero: el atacante paraguayo no utiliza una raqueta para jugar, sino que apela a la magia de sus pies para devolver con precisión cada uno de los envíos que le llegan desde el otro lado de la red.

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La ingeniosa pieza cierra con la frase de victoria por excelencia en el deporte blanco: “Game, set, match: ¡Alcaráz!”, logrando una asociación inmediata de triunfo y espectáculo. Para elevar la apuesta, Pachuca recurrió al uso de herramientas de inteligencia artificial en la edición, donde se perciben sutiles pero llamativas modificaciones digitales en el rostro del futbolista cuando este finalmente aparece en escena, un toque tecnológico que encendió de inmediato la conversación digital.

El heredero de la camiseta número 9

Más allá del show mediático, el club de Hidalgo no tardó en revelar otra de las grandes incógnitas que tenían expectantes a los aficionados. En una publicación posterior donde se dieron a conocer los dorsales oficiales que utilizará el plantel para la nueva temporada, se confirmó que el ex Olimpia portará el emblemático dorsal “9” en la espalda.

Este dorsal ratifica la enorme confianza que la institución deposita en él como la principal referencia de área. La llegada de Adrián Alcaraz representa una alternativa para la ofensiva de los Tuzos, donde el paraguayo buscará ganarse un lugar y asociarse en el ataque con figuras de la talla del venezolano Salomón Rondón y el neerlandés Oussama Idrissi.