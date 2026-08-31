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31 de agosto de 2026 a la - 20:25

AUDIO: Anuncio del Gobiero fue “escueto” y “oscureció más el panorama”, según médico

Médicos en batas blancas sosteniendo pancartas sobre la huelga nacional, algunos usando mascarillas en un ambiente hospitalario.
Profesionales de la salud del Hospital Nacional de Itaugua participan en una huelga nacional acompañados de pancartas.Brian Cáceres