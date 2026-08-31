Paraguay y Argentina firman acuerdo para restitución internacional de niños y retornos seguros

En la sede de la Cancillería argentina en Buenos Aires, los cancilleres de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, y su homólogo argentino, Pablo Quirno, firmaron dos instrumentos internacionales destinados a fortalecer la cooperación jurídica y judicial bilateral.

Los acuerdos buscan otorgar mayor previsibilidad y eficacia a los procedimientos que requieren la actuación coordinada de las autoridades de ambos países, en atención a la movilidad de personas, las relaciones económicas y comerciales y la dinámica propia de una frontera de intensa interacción, refiere un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay.

Durante la suscripción, el canciller Rubén Ramírez Lezcano expresó que estos instrumentos reflejan “el compromiso firme entre la República del Paraguay y la República Argentina para profundizar nuestra alianza estratégica, mediante herramientas jurídicas eficientes y de gran impacto”.

Asimismo, Ramírez Lezcano señaló que la seguridad jurídica constituye un componente clave para la previsibilidad y la confianza entre los Estados, así como para el desarrollo económico, el fomento de las inversiones, la eficiencia en la administración de justicia y el bienestar de los ciudadanos.

En ese sentido, el ministro subrayó que la intensidad de los vínculos entre ambos países, la movilidad transfronteriza de personas y bienes y el flujo permanente de capitales hacen necesario contar con un marco jurídico que otorgue certezas normativas y permita respuestas eficaces, acompañadas de una cooperación jurídica internacional eficiente.

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¿Qué firmaron los cancilleres?

El primer acuerdo alude al “Tratado de Asistencia Jurídica Internacional sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias”. El documento establece mecanismos para facilitar el reconocimiento y la ejecución, en uno de los dos países, de decisiones judiciales dictadas en el otro, conforme a las condiciones previstas en el acuerdo.

El reporte oficial indica que la implementación de este marco permitirá brindar mayor seguridad a las personas y actores económicos que mantienen vínculos jurídicos en ambos países, contribuyendo a una cooperación judicial más ágil y previsible.

El otro entendimiento es el “Tratado de Cooperación Jurídica Internacional en materia de Restitución Internacional de Niños y Retornos Seguros”. El acuerdo está orientado a fortalecer la coordinación entre las autoridades paraguayas y argentinas que involucren a niños, niñas y adolescentes de ambos países.

El instrumento, refiere el informe, establece mecanismos de cooperación destinados a facilitar una respuesta oportuna y coordinada, con las debidas garantías y atendiendo al interés superior del niño.

“La suscripción de ambos instrumentos representa un nuevo paso en el fortalecimiento de la cooperación bilateral entre Paraguay y Argentina y reafirma la voluntad de ambos países de continuar desarrollando herramientas jurídicas que respondan de manera efectiva a las necesidades de sus ciudadanos”, apunta el reporte de la Cancillería.